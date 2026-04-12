Iranul pretinde control asupra Strâmtorii Ormuz și cere despăgubiri de război

Prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a declarat că Teheranul nu va renunța la așa-zisele sale „drepturi” privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz și va continua demersurile pentru obținerea de despăgubiri după atacurile Israelului și Statelor Unite, în contextul negocierilor fără rezultat dintre Iran și SUA și al reacțiilor ONU privind legalitatea unor eventuale taxe de tranzit.

Mohammad Reza Aref a susținut că „autoritatea” asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume reprezintă un „drept al poporului iranian”, ignorând că o astfel de pretenție încalcă dreptul internațional.

„De la autoritatea în Strâmtoarea Ormuz până la urmărirea despăgubirilor, rămânem fermi în apărarea drepturilor poporului”, a scris Aref duminică, pe X.

Strâmtoarea este un punct strategic prin care trece o parte semnificativă din petrolul transportat la nivel global, iar tensiunile din zonă au impact direct asupra piețelor energetice.

Oficialul iranian a amintit că atacurile SUA și Israelului au provocat pagube pentru care Teheranul va solicita despăgubiri.

„Urmărirea despăgubirilor este un drept al națiunii”, a precizat Aref, indicând că acest obiectiv rămâne pe agenda autorităților iraniene.

Oficiali de rang înalt din Iran și Statele Unite au participat sâmbătă la negocieri la Islamabad pentru o posibilă încheiere permanentă a conflictului, însă discuțiile nu s-au finalizat cu un acord.

Înaintea începerii negocierilor, Mohammad Reza Aref a spus că acestea vor eșua dacă partea americană va prioritiza interesele Israelului în cadrul unui eventual acord.

Conform Convenției ONU privind dreptul mării (UNCLOS), toate navele, inclusiv cele militare, au dreptul la un tranzit rapid și neîntrerupt prin strâmtorile internaționale, regim cunoscut drept „trecere în tranzit”. Acest drept este mai permisiv decât „trecerea inofensivă” din apele teritoriale și nu poate fi suspendat de statele riverane.

Iranul a semnat UNCLOS, dar nu a ratificat-o și susține că în apele sale se aplică doar regimul de „trecere inofensivă”, care i-ar permite să restricționeze navele considerate o amenințare.

Situația actuală din aprilie 2026 arată că Iranul a încercat să impună reguli noi, inclusiv taxe de tranzit de peste un milion de dolari pentru fiecare navă și obligativitatea coordonării cu marina iraniană pentru a evita presupuse mine maritime.

Mai mulți experți și organizații, inclusiv Organizația Maritimă Internațională consideră aceste măsuri drept o încălcare a dreptului internațional cutumiar.

Cu o zi înainte, ONU a respins pretenția Iranului de a introduce taxe în Strâmtoarea Ormuz, avertizând că o astfel de măsură ar crea un precedent periculos pentru transportul maritim global. Arsenio Dominguez a declarat că statele nu au dreptul de a impune astfel de taxe.

„Țările nu au dreptul de a introduce instrumente, plăți sau taxe pe aceste strâmtori. Orice introducere de taxe este împotriva dreptului internațional. Și voi face apel la oricine să nu urmeze și să nu utilizeze aceste tipuri de servicii, deoarece este un precedent care ar fi foarte dăunător pentru transportul maritim global”, a declarat Arsenio Dominguez.

Acesta a făcut declarațiile sâmbătă, în timpul negocierilor maraton dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan, care s-au încheiat duminică fără un acord, printre problemele nerezolvate fiind chiar circulația prin Strâmtoarea Ormuz.

Arsenio Dominguez a respins și sugestiile privind necesitatea unor noi acorduri pentru administrarea strâmtorii.

„Nu avem nevoie de mecanisme suplimentare după conflict”, a spus el.

Oficialul a explicat că acordul de separare a traficului din 1968 dintre Iran și Oman, care împarte calea navigabilă în rute de transport spre nord și sud, a funcționat fără probleme până în prezent.

Autoritățile iraniene au cerut dreptul de a introduce taxe pentru navele care tranzitează strâmtoarea inclusiv după încheierea conflictului. În același context, Donald Trump a sugerat posibilitatea unei „societăți mixte” prin care Statele Unite și Iranul să colecteze plăți pentru tranzit.