Cum ne păcălește creierul: gustul dulce depinde de așteptări, nu doar de zahăr. Studiu realizat de Oxford și Cambridge

Percepția asupra dulceaței și nivelul de plăcere resimțit în urma consumului de băuturi nu ar depinde doar de compoziția acestora, ci mai degrabă de ceea ce consumatorul crede despre produs, arată studiul publicat în revista The Journal of Neuroscience.

La această concluzie au ajuns cercetători de la Universitatea Radboud, Universitatea Oxford și Universitatea Cambridge, în urma unor analize care sugerează că mintea poate influența experiența gustului mai mult decât ingredientele în sine.

Studiul indică faptul că modul în care este perceput un produs alimentar sau o băutură poate modifica semnificativ senzația de dulce și gradul de satisfacție asociat consumului, evidențiind rolul important al factorilor psihologici în experiența gustativă.

Mai exact, studiul realizat pe 99 de adulți sănătoși, cu o vârstă medie de aproximativ 24 de ani, a analizat modul în care așteptările influențează percepția gustului. La începutul experimentului, participanții aveau opinii similare despre zahăr și îndulcitorii artificiali.

Rezultatele au arătat însă că simpla schimbare a informațiilor oferite a modificat semnificativ modul în care aceștia au perceput băuturile. Adică, atunci când li s-a spus că o băutură conține îndulcitori artificiali, participanții au apreciat băuturile dulci ca fiind mai puțin gustoase.

În schimb, atunci când credeau că consumă o băutură îndulcită cu zahăr, nivelul de plăcere raportat a crescut, chiar dacă produsul nu conținea în realitate zahăr. Imaginile de neuroimagistică au arătat că efectul depășește simpla percepție subiectivă.

Așteptările participanților au influențat activitatea sistemului de recompensă al creierului, regiune strâns legată de eliberarea dopaminei. Această zonă s-a activat mai intens atunci când subiecții credeau că au consumat zahăr cu aport caloric, chiar dacă, în realitate, băutura nu conținea zahăr.

„Acest lucru sugerează că reacția creierului nu este determinată doar de valoarea nutrițională reală, ci și de așteptările pe care le avem”, a explicat unul dintre autorii studiului, Daniel Westwater.

Rezultatele demonstrează că percepția asupra alimentelor se formează la intersecția dintre fiziologie și psihologie. Ceea ce o persoană gândește despre un produs poate schimba nu doar gustul acestuia, ci și răspunsul creierului la acesta.

Cercetătorii cred că aceste rezultate pot fi aplicate în practică. De exemplu, accentuarea „valorii nutritive” sau a „conținutului scăzut de zahăr adăugat” al unui produs, în loc să îl eticheteze drept „dietetic”, i-ar putea spori atractivitatea.

Potrivit oamenilor de știință, această abordare ar putea ajuta oamenii să treacă mai ușor la diete mai sănătoase, fără a intra în conflict cu preferințele naturale ale creierului.