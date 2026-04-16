Salariul pe card sau în mână? Cum e mai avantajos și cum poți să eviți constrângerile

Plata salariilor pe card sau numerar este reglementată potrivit Codului Muncii. Ambele variante sunt acceptate, numai că nu sunt egale din punct de vedere financiar.

La plata salariului numerar există anumite avantaje care vă scutesc de anumite cheltuieli. Cum ar fi de exemplu comisioanele pe care le plătiți anual la bănci pentru întreținerea contului.

De asemenea la plata numerar nu mai scoateți bani de pe card, evitând astfel alte comisioane de la bancomate. Cu toate acestea există dezavantajul că nu puteți face tranzacții online, că nu puteți face plata folosind cardul, acolo unde nu există varianta cash.

În același sens funcționează și încasarea banilor pe card. Deși salariul dumneavostră va fi unul întreg, orice tranzacție poate fi comisionată în funcție de termenii și condițiile de la fiecare comerciant. Cert este că potrivit codului muncii puteți să optați pentru una dintre variante, dar numai la semnarea contractului individual de muncă. Ce înseamnă acest lucru? Că trebuie să citiți cu atenție ce se stipulează în el, înainte de a-l semna.

Articolul 166, alineatul 2, are prevederi în acest sens: ”Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar”. Adică legiuitorul lasă loc celor implicați într-un astfel de contract să aleagă modalitatea de plată. Drept urmare, atunci când semnați un astfel de document trebuie să citiți cu atenție secțiunea ”Metode de plată”. Pentru că acolo se stipulează dacă veți primi banii cash sau pe card și puteți negocia în funcție de preferințe. Iar dacă ulterior vreți să schimbați metoda de plată, veți apela tot la negocierea cu angajatorul.

Actul normativ arată și ce anume nu este negociabil. Practic, același articol, alineatul 1, arată că: „salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz”.