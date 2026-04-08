Cornel Dinu, critici pentru „măscăriciul” Răzvan Burleanu, după moartea lui Mircea Lucescu

Cornel Dinu a criticat, marți, conducerea FRF și l-a vizat în mod direct pe Răzvan Burleanu, pe care l-a numit „măscărici”. „Ce a făcut la ultima Adunare Generală, la alegeri, este inadmisibil. Nu are nicio legătură cu fotbalul”, a spus acesta.

Fostul internațional a declarat că principala problemă o reprezintă absența unei conexiuni reale cu fotbalul la nivelul conducerii instituției. Totodată, a făcut referire la modul de organizare din alte țări, unde foști jucători importanți sunt implicați în astfel de structuri.

„Am vizitat centrele de formare Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele foști jucători de primă mână din fotbalul italian, ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu știu cine șef al școlii de antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o pleiadă de diplome, nu de capacități fotbalistice”, a explicat acesta, la Fanatik.

Fostul internațional a discutat, de asemenea, despre viitorul selecționer și a afirmat că nu ar lucra în actuala federație nici dacă ar primi un salariu de 100.000 de euro pe lună.

„E greu de spus un nume de selecționer. Convingerea mea este categorică. Mie, dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala federație cu Burleanu. Convingerea mea este că stăm foarte prost în posibilitățile de a produce jucători de nivel internațional”, a afirmat acesta.

Cornel Dinu a declarat că este dezamăgit și de Generația de Aur, afirmând că se aștepta ca foștii mari jucători să evite implicarea într-un astfel de sistem.

„Selecționer este Gică Hagi, dar am crezut că există o anumită frăție a celor care au jucat în Generația de Aur și că stau deoparte, indiferent de devotamentul pe care îl au față de echipa națională, de o federație condusă de acest măscărici care este Burleanu. Ce a făcut la ultima Adunare Generală, la alegeri, este inadmisibil. Nu are nicio legătură cu fotbalul. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur, cu excepția prietenului și copilului meu, Ionuț Lupescu”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Cred că există o anumită barieră morală și nu era normal ca Gică Hagi…pentru ce a pățit Gică Popescu, băgat în închisoare pentru a nu fi un obstacol pentru corporatist. Gică Popescu a ajuns în pușcărie și a fost o nedreptate groaznică”.