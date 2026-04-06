Care este starea de sănătate a lui Cornel Dinu, rivalul etern al lui Mircea Lucescu

Cornel Dinu, legenda lui Dinamo și, totodată, rivalul lui Mircea Lucescu, trăiește retras de mai mult timp și evită aparițiile publice. Apropiatii spun că starea sa este acceptabilă, iar fostul mare fotbalist se concentrează pe viața de acasă, lectură și scris.

Fostul internațional și simbol al clubului Dinamo, Cornel Dinu, în vârstă de 77 de ani, și-a redus de mult aparițiile publice, alegând să își ducă viața într-un cadru extrem de discret. Acesta locuiește în centrul Capitalei și își petrece majoritatea timpului în casă, departe de evenimentele sportive sau sociale.

Apropiații spun că fostul oficial a renunțat în mod constant la ieșirile publice, preferând liniștea propriei locuințe și activități precum lectura și scrisul. Singurele momente în care părăsește locuința sunt vizitele la medic.

De regulă, când este întrebat de cunoscuți cum se simte, Cornel Dinu răspunde că acceptabil. De-a lungul ultimilor ani, acesta s-a confruntat cu diverse probleme medicale, inclusiv perioade de internare. Programul său zilnic este unul neregulat, iar apropiații menționează că se odihnește la ore atipice și se confruntă cu insomnii.

Chiar și în aceste condiții, fostul fotbalist a continuat să își păstreze rutina retrasă, evitând aparițiile publice și contactul frecvent cu exteriorul.

Deși s-a retras din viața publică, Cornel Dinu este vizitat constant de fiul său, Corneluș, și de familia acestuia. Aceste vizite reprezintă principalul contact regulat cu exteriorul.

În rest, fostul oficial își petrece timpul în locuința sa din centrul Bucureștiului, unde preferă liniștea și compania câinelui său, Merlin. Activitățile sale sunt limitate, iar ieșirile în afara casei sunt rare și strict legate de probleme medicale.

De-a lungul timpului, mai mulți apropiați și foști colegi au încercat să îl convingă pe Cornel Dinu să revină în viața publică, însă fără succes.

Printre aceste încercări s-a numărat și o propunere venită din partea lui Cristi Borcea, care i-a oferit rolul de consilier personal și implicarea în diverse activități. Propunerea a fost refuzată de fostul fotbalist într-un mod elegant.

De asemenea, invitații la evenimente sau întâlniri publice nu au schimbat decizia sa de a rămâne retras.

De-a lungul timpului, inclusiv Mircea Lucescu a încercat să îl readucă pe Cornel Dinu în viața socială, însă fostul fotbalist a refuzat, preferând să rămână în mediul său retras. Într-o ocazie, după ce Dinu nu a participat la un eveniment aniversar, Lucescu l-a vizitat personal la domiciliu.

Între Cornel Dinu și Mircea Lucescu au existat mai multe momente tensionate de-a lungul anilor, mai ales din cauza rivalităților din fotbalul românesc și a diferențelor de viziune din perioada în care amândoi au fost figuri influente.

De referință este rivalitatea din anii ’70–’80. Dinu era un personaj important la Dinamo, în timp ce Lucescu antrena la Corvinul Hunedoara, una dintre rivalele roș-albilor. În acea perioadă, relațiile erau tensionate mai ales din cauza competiției pentru titluri și influență în fotbalul românesc.

Un episod sensibil a apărut și în perioada în care Lucescu a avut un mandat la Dinamo. Dinu, foarte influent în cadrul clubului, nu a fost întotdeauna de acord cu stilul sau deciziile lui Lucescu.

De-a lungul timpului, tensiunile au reapărut și în spațiul public, mai ales în emisiuni TV sau interviuri, unde Dinu a fost uneori critic față de Lucescu, inclusiv în legătură cu decizii de carieră sau interpretări ale unor momente din istoria fotbalului românesc. La rândul său, Lucescu a evitat de multe ori escaladarea conflictului, preferând un ton mai diplomatic.

În general, nu a fost un conflict exploziv, ci mai degrabă o relație marcată de rivalitate profesională, orgolii și diferențe de perspectivă, amplificate de pozițiile importante pe care ambii le-au avut în fotbalul românesc.