O oră în plus de muncă pentru angajați, pe masa discuțiilor guvernului. Cine e politicianul care a făcut propunerea

Premierul Bavariei, Markus Söder, a propus recent extinderea duratei săptămânale de muncă ca soluție pentru stimularea creșterii economice în Germania. Liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU) a declarat duminică, la postul ARD, că angajații ar putea contribui semnificativ la relansarea economiei printr-o oră de muncă suplimentară pe săptămână.

„O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată”, a afirmat Söder, subliniind că măsura ar fi una simbolică, dar cu efecte tangibile asupra PIB-ului.

Premierul bavarez a făcut și alte propuneri menite să reducă presiunea asupra sistemului de muncă și pensii din Germania. El a sprijinit eliminarea concediilor medicale acordate telefonic, o măsură cerută anterior de cancelarul federal Friedrich Merz, precum și restrângerea graduală a posibilității de pensionare la 63 de ani.

Conform lui Söder, modificarea vârstei de pensionare nu ar afecta pensiile persoanelor cu un stagiu lung de cotizare în sistemul public, ceea ce ar face reforma mai acceptabilă pentru angajați și pensionari.

Politicianul a insistat că aceste reforme ar trebui implementate rapid de coaliția de guvernare, formată din blocul conservator CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD). Söder a avertizat că alegerile programate anul acesta în mai multe landuri nu trebuie să devină un pretext pentru amânarea deciziilor economice și sociale esențiale.

„Nu putem permite ca scrutinul să blocheze reformele care sunt necesare pentru competitivitatea și stabilitatea economică a Germaniei”, a spus el.

În contextul discuțiilor privind politica energetică și tranziția ecologică, cancelarul Merz a anunțat recent intenția Germaniei de a solicita relaxarea interdicției Uniunii Europene privind vânzarea mașinilor cu motoare pe combustie începând din 2035.

De asemenea, Söder a subliniat că munca suplimentară și ajustarea vârstei de pensionare ar putea susține atât creșterea economică, cât și stabilitatea sistemului de pensii, fără a pune presiune excesivă pe angajați.

Propunerile premierului Bavariei au stârnit deja dezbateri în mediul politic și economic din Germania, fiind văzute atât ca soluții pragmatice pentru creșterea productivității, cât și ca măsuri controversate în contextul alegerilor regionale și al discuțiilor despre echilibrul între muncă și viața personală a angajaților.