Ponta critică Guvernul Bolojan: România este în prima linie a crizei

Fostul premier Victor Ponta a lansat un avertisment dur la România TV privind situația economică a României și perspectivele următoarei perioade, susținând că țara nu va putea evita criza globală care se conturează.

El a criticat frontal politicile economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, dar și direcția de politică externă aleasă de actuala putere, pe care o consideră ruptă de realitățile sociale și economice interne.

Victor Ponta a descris situația economică a țării folosind o comparație dură, susținând că actualul Executiv tratează problemele structurale ale României fără finețe și fără discernământ. „România este bolnava și vine domnul Bolojan și o operează cu toporul, nu cu bisturiul”, a afirmat fostul premier, referindu-se la majorările de taxe și la reducerile bugetare decise de Guvern.

Acesta a acuzat Executivul că ignoră dificultățile cu care se confruntă populația, în special în contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie și alimente. „Românii plătesc cea mai scumpă energie. Prim-ministrul nu este dator doar celor care l-au votat”, a declarat Ponta, subliniind că guvernarea ar trebui să aibă ca prioritate protejarea nivelului de trai.

Fostul premier a criticat direcția bugetară a Guvernului, afirmând că fondurile publice sunt direcționate greșit, în detrimentul categoriilor vulnerabile. „Banii pe care îi arunc pe tancuri și avioane nu poți să îi tai de la mame, bolnavi și de la studenți”, a spus acesta, acuzând actuala putere că sacrifică domenii esențiale pentru a-și îndeplini obiective externe.

În același context, Victor Ponta a susținut că actuala guvernare nu acționează în interesul cetățenilor români, ci pentru validare externă.

„Acest guvern USR-ist nu guvernează pentru români, vor să fie lăudați la Bruxelles, la Berlin”, a afirmat fostul premier, adăugând că responsabilitatea principală a statului ar trebui să fie față de propriii cetățeni. „În mod normal ar trebui să te preocupe viața românilor tăi. Românii îngheață în case, plătesc cele mai mari prețuri la mâncare”, a completat el.

Victor Ponta a criticat și politica de apărare a României, precum și discursul public legat de riscurile de securitate. Acesta a pus sub semnul întrebării necesitatea alarmismului constant și a cheltuielilor militare finanțate din împrumuturi.

„Întâi ne-au prostit cu pandemia, acum în fiecare zi îl scot pe câte un general să ne spună că trebuie să ne pregătim, că rușii ne atacă”, a declarat Ponta.

În ceea ce privește configurația politică a actualului Executiv, Ponta a afirmat că USR nu ar fi trebuit să facă parte din Guvern. „USR nu avea ce să caute în Guvern. Au luat 10%”, a spus acesta, criticând influența partidului asupra deciziilor majore.

Pe plan extern, fostul premier a atras atenția asupra absenței României de la consiliul internațional de pace organizat la Davos, unde mai multe state din regiune au semnat o cartă comună.

„Trump este cel mai puternic om din lume și are singurele trupe care ne apără. A zis: vreau să fac un consiliu și a întrebat «cine e cu mine?»”, a relatat Ponta. Acesta a criticat lipsa de reacție a României: „S-au dus ungurii, bulgarii. Noi nu ne ducem, analizăm. A trecut consiliul până analizăm”.

Victor Ponta a avertizat că România riscă să rămână izolată și lipsită de influență în regiune. „Și polonezii vor fi cu americanii, noi rămânem ultimii. Noi rămânem fraierii fraierilor, avem o țară capturată de niște oameni care nu se pricep deloc”, a declarat fostul premier.

Referindu-se la perspectivele economice, Ponta a acuzat Guvernul că evită să spună adevărul despre dificultățile care urmează. „Nouă nu ne spune Bolojan că o să ne fie rău anul ăsta, dar la anul va fi mai rău. Oamenii nu trăiesc cu deficitul lui Bolojan”, a afirmat el.

Fostul premier a avertizat că România se află printre primele state care vor resimți efectele crizei globale. „România este în primul rând, ca în povestea cu purcelușii cu casa din paie”, a spus Ponta.