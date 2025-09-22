Cât va dura criza economică produsă de deficitul bugetar. Estimare de coșmar a unui economist

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se află într-o situație similară cu Grecia din 2009. Deficitul bugetar ridicat și creșterea datoriilor ar putea duce la o scădere severă a economiei în anii următori.

Fostul director al BNR a publicat o analiză despre situația economică a României și perspectivele pentru următorii ani. Potrivit acestuia, strategiile aplicate de clasa politică în ultimul deceniu au dus la un dezechilibru structural grav.

„În ultimii 10 ani politicienii au avut o singură strategie economică. Să crească numărul de bugetari și salariile lor. În acest fel au crescut consumul. Din această cauză datoria României a crescut accelerat.”, afirmă Georgescu.

Economistul arată că, statistic, această strategie a generat perioade de creștere economică în țările care au aplicat-o, dar și efecte negative pe termen mediu.

„Statistic, toate țările care au aplicat această strategie au avut o perioadă de creștere economică. Tot, statistic, pentru aceste țări s-a terminat prost.”

În urma acestor politici, România are acum cel mai mare deficit bugetar din Europa, plătește cele mai ridicate dobânzi la credite și înregistrează cele mai mari deficite comercial și de cont curent din Uniunea Europeană.

„În urma acestei strategii economice din ultimii ani, România are cel mai mare deficit bugetar din Europa. Plătește cele mai mari dobânzi la credite. Are cel mai mare deficit comercial din Europa. Și cel mai mare deficit de cont curent din Europa.”

Georgescu subliniază că, în istorie, astfel de situații au fost rezolvate doar prin măsuri drastice.

„Statistic, situația economică s-a rezolvat doar cu barda. Partidele politice nu pot rezolva problema creată tot de ele. Este nevoie să intervină creditorii cu barda.”

România trebuie să reducă deficitul bugetar de la aproape 10% din PIB la 3% din PIB. Conform lui Georgescu, acest proces ar echivala cu o retragere din economie a circa 100 de miliarde de lei anual.

„România trebuie să reducă deficitul bugetar de la aproape 10% din PIB la 3% PIB. Asta înseamnă că vor dispărea din economie aproximativ 100 miliarde lei anual.”

Economistul compară situația României de astăzi cu cea a Greciei din perioada 2009–2013.

„România are o situație asemănătoare cu cea a Greciei din 2009-2013. Grecia a pornit și ea de la un deficit de 10% din PIB. În Grecia barda a venit în 2009. În următorii 5 ani, economia Greciei a scăzut cu 25%. Nici acum, după 16 ani, economia Greciei nu a revenit la nivelul din 2009.”

Reducerea deficitului bugetar va avea consecințe directe asupra consumului populației.

„În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino. Adică prima dată oamenii nu vor mai cumpăra bunuri mai scumpe: apartamente, mașini, electronice. Oamenii afectați vor cumpăra mai puține haine etc. Efectul de domino ne va impacta pe toți.”

Georgescu atrage atenția și asupra costurilor ridicate de finanțare pentru România.

„Politicienii spun că Bau-Baul este categoria Junk. Dar nu este așa. Azi, 22 septembrie, cotația dobânzii la titlurile de stat ale României pe 10 ani este de 7,35%. Tot azi, cotația pentru titlurile de stat emise de Albania este de 3,5%. Albania este în Junk. Bau-Baul este ca România nu va mai putea să-și plătească nici măcar dobânzile.”

Datele prezentate arată că datoria României a ajuns la 60% din PIB, iar costul dobânzilor tinde să depășească cheltuielile pentru sectoare esențiale.

„Datoria României este de 60% din PIB. Plătind o dobândă de 7,35% înseamnă că în curând cheltuiala cu dobânda va fi 4,5% din PIB. Mult peste cheltuiala cu tot sistemul de educație din România, care este 3,5% din PIB. Mai mare și decât investițiile din România. Cheltuielile de capital din România în 2024 au fost de 3,8% din PIB.”

Economistul ridică problema momentului în care România va fi nevoită să aplice măsuri drastice.

„Întrebarea este când va veni barda în România?”

El reamintește că anul trecut politicienii au adoptat măsuri mai ușor de suportat pentru populație, precum impozitul pe venit pentru IT-iști, construcții și agricultură, creșterea salariului minim și majorarea impozitului pe dividende. În schimb, anul acesta au fost introduse măsuri mai dure, între care creșterea TVA-ului.

În pofida acestor măsuri, deficitul bugetar din 2025 este estimat tot la circa 9% din PIB.

„Anul acesta România va avea tot un deficit bugetar uriaș, în jur de 9% din PIB. Asta înseamnă că la anul cheltuielile cu dobânzile vor crește cu 13-17 miliarde lei. O valoare mult mai mare decât toate cele 3 pachete votate de Guvern în acest an. Probabil la anul va veni barda în România.”

Radu Georgescu rezumă situația printr-o întrebare deschisă:

„Întrebarea este cât va scădea economia României în următorii ani?”