Homo Severus - Auditul Interzis

Ilie Bolojan și-a cultivat de-a lungul carierei sale, începând cu primăria municipiului Oradea, o imagine mitică de om sever, de administrator intransigent, de politician care taie în carne vie; severitatea a fost brandul lui, o mască rigidă purtată cu grijă, de la Oradea la București.

Ajuns premier, deci un fel de princeps civitatis și având sarcina de a administra o întreagă țară, Ilie Bolojan, pare decis să aplice un program de austeritate care include concedieri masive din sectorul public, creșteri de taxe, reorganizări de organigrame, toate bineînțeles în urma unor audituri serioase - financiare, administrative, operaționale, de conformitate etc.;

el n-a avut însă niciodată curajul să facă un audit prin care să arate românilor cine a adus țara noastră în situația dezastruoasă, în falimentul moral și economic în care se zbate astăzi! Și asta pentru că un astfel de audit ar fi dus inevitabil la propriii lui colegi de breaslă, ar fi însemnat să întoarcă oglinda spre propriul sistem politic din care, vrând nevrând, face și el parte.

Un audit politic ne-ar fi arătat cu exactitate cine sunt vinovații pentru faptul că România este astăzi țara cea mai disprețuită și mai neînsemnată din Europa, țară lipsită de orice influență politică sau diplomatică, care nu contează absolut deloc în marile decizii ale UE sau NATO fiind percepută exclusiv ca un stat executant și nu inițiator, țara cu cu cea mai mare diasporă raportată la populație, pe care propriii cetățeni o părăsesc fără regrete pentru că nu le oferă șanse, țara care pare mereu că nu e în stare de nimic în raport cu resursele și potențialul său.

Țara în care nu există un cult al eroilor, al victoriei, al rezistenței și al demnității, țara care nu a cultivat niciodată o strategie de prestigiu național, țara la care a ajuns până și Bulgaria să se uite cu dispreț, de la înălțimea zonei euro la care va adera începând cu 1 ianuarie 2026, țara care nu e în stare să învingă la fotbal o jumătate de insuliță numită Republica Cipru, țara care nu știe să-și pedepsească vinovații, care nu impune respect;

în Europa, respectul se câștigă prin putere (economică, militară, culturală) sau prin demnitate, iar România nu excelează la niciuna.

Un proverb roman spunea: Quis custodiet ipsos custodes? – Cine îi păzește pe paznici? În România actuală, paznicii sunt tot cei care au jefuit țara și nimeni nu-i auditează.

Sever este un cuvânt de origine latină, ce poartă în spate o întreagă istorie de autoritate sobră, de la moralitatea romană și austeritatea medievală până la rigorile moderne; el se traduce prin aspru, strict, grav, dur, serios și descrie un om cu o ținută sobră, fără excese, rigid, auster, exigent.

Una dintre figurile fascinante ale Imperiului Roman a fost Septimiu Sever – primul împărat roman de origine africană; el a pus bazele dinastiei Severilor, care a condus destinele imperiului între anii 193-235 d.Hr.

În tratatul său politic Principele (1513) - considerat lectură de bază pentru științe politice și leadership în SUA - Niccolò Machiavelli îl prezenta pe acesta ca exemplul perfect al unui conducător eficient, combinând trăsături aparent opuse: „Examinați cu atenție acest om și veți găsi un leu foarte curajos, și o vulpe foarte vicleană.”

Lucius Septimius Severus Augustus (193–211 d.Hr.), împăratul roman al cărui nume, derivat direct din adjectivul severus, îi reflecta perfect personalitatea – un conducător rece, disciplinat, nemilos cu adversarii și neînduplecat în aplicarea legii - a fost cel în care Roma a văzut întrupată rigoarea militară și autoritatea absolută. Septimiu Sever a avut o relație specială cu armata.

El a crescut soldele la un nivel nemaivăzut până atunci în armata romană și a permis, printre altele, căsătoria legală a legionarilor (până atunci interzisă, pentru a nu-i lega de familie și pământ).

În timpul domniei sale, Imperiul Roman a cunoscut cea mai mare întindere teritorială din existența sa, iar pentru dezvoltarea urbană a Daciei Felix fost un adevărat saecolum aureum!

Împăratul roman a rămas celebru pentru sfatul dat, de pe patul de moarte, celor doi fii ai săi, Caracalla și Geta, emblematic pentru noul tip de imperiu militarizat pe care l-a condus, în care loialitatea armatei conta mai mult decât Senatul sau poporul: „Fiți de acord între voi, îmbogățiți armata și disprețuiți pe toți ceilalți!”

Testamentul politic al lui Septimiu Sever a fost doar parțial urmat; la moartea tatălui său, survenită la 4 februarie 211, Caracalla a devenit împărat alături de fratele său Geta; ura dintre cei doi frați a dus însă, în februarie 212, la asasinarea lui Geta de către Caracalla, chiar în brațele mamei lor, în palatul din Roma!

Când Ilie Bolojan a preluat mandatul de prim-ministru, iar apoi și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru măsurile de austeritate, în contextul dezastrului național fără precedent - financiar, social, economic și militar - pe care l-au produs României onorabilii noștri politicieni, el a declarat public următorul lucru:

În acel moment exact, premierul României a transmis poporului român, Parlamentului, chiar dacă probabil nu a vrut, un mesaj fatal pentru orice program serios de reformă: impunitatea.

Prin ridicare impunității la rang de politică de stat, Bolojan a îngropat orice șansă de reformă profundă.

Austeritatea pe care o presupune o reformă adevărată cere consens social, dar consensul nu poate fi obținut prin apeluri la resemnare. Oamenii suportă sacrificii când simt două lucruri fundamentale: că măsurile sunt necesare şi, foarte important, că nu sunt doar un paravan pentru lăcomie, clientelism sau incompetență.

Putem tăia din pensii sau subvenții, burse sau alocații, putem creşte taxe — dar dacă, în paralel, nu există probe că managerii incompetenți, funcţionarii care au semnat contracte păguboase sau politicienii care au folosit companiile de stat pentru interese personale sau de partid sunt traşi la răspundere, combustibilul social pentru reformă se termină repede.

Nu există austeritate acceptată pe termen lung acolo unde cetăţenii simt că povara este distribuită nedrept — că plătesc bobul de cenușă, în timp ce responsabilii se plimbă liberi, bogați și liniștiți.

Dacă sacrificiile sunt cerute de la toți, dar vinovații scapă de justiție, apare sentimentul de nedreptate, de „noi plătim, voi rămâneţi nepedepsiţi”, lucru care subminează solidaritatea socială și legitimitatea reformelor.

În schimb, un program de austeritate însoţit de dovezi că vinovăţiile sunt cercetate şi sancţionate, ar genera o altă atmosferă: cea a responsabilităţii partajate — cetăţeanul acceptă mai ușor sacrificiul, atunci când simte că nu e singurul care plăteşte.

Oamenii se aşteaptă ca statul să fie corect, nu arbitrar; dacă ei văd că vinovaţii sunt traşi la răspundere, cetăţenii au mai multă încredere în guvern, în instituţii și sunt mai dispuși să accepte măsuri dificile (taxe, reduceri), deoarece nu percep doar sacrificii, ci și corectitudine.

Într-o democraţie, pedeapsa legitimă este instrumentul statului de drept, fără ea, răul nu ar mai putea fi stăvilit în lume; a cere aplicarea strictă a legii nu înseamnă a cultiva ura, ci a reclădi încrederea. Pedeapsa nu înseamnă răzbunare, ci ordine, adică pur și simplu cel mai important lucru dintr-o societate umană.

Un guvern care cercetează și aplică legea capătă legitimitate, capătă credibilitate, iar acestea scad rezistenţa la reforme, pentru că oamenii văd un mecanism de corecţie; ascunderea sau minimalizarea problemelor alimentează suspiciunea.

România nu are nevoie de mesaje care curăță conştiinţe prin evaziune morală, ci de o politică clară de responsabilizare: probe, procese, recuperare şi reformă. Numai astfel austeritatea încetează să fie o condamnare colectivă şi devine, posibil, un sacrificiu temporar acceptabil, pentru că are un scop şi aplică reguli echitabile.

Sancţiunile prevăzute de lege au un real efect preventiv; ele arată cetăţenilor că regulile sunt pentru toţi, nu doar pentru contribuabili şi schimbă calculul moral: dacă greşeşti şi înşeli, nu vei scăpa. Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială.

Principalul scop al pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni și abia după aceea purificarea prin suferință a individului, a infractorului.

Pedeapsa funcţionează ca un avertisment pentru toți cei care se gândesc să încalce legea sau să profite de pe urma poziţiei lor; dacă este clar că există risc real de sancţiune, decizia de a comite un abuz devine nemeritat de costisitoare.

Nu orice politică preventivă are efect imediat, dar sancţionarea arată tuturor că nu există impunitate: cei care ar fi tentaţi să profite de pe urma lipsei de control sau a clientelismului vor fi mai degrabă descurajaţi, ceea ce reduce frecvenţa abuzurilor în viitor și nu doar remediază abuzurile existente.

Meta-analizele recente arată, fără echivoc, că probabilitatea reală de a fi prins și sancționat are un efect disuasiv mai mare decât mărirea pedepsei în sine, deci că certitudinea pedepsei descurajează mult mai mult decât severitatea ei. Severitatea pedepsei fără certitudinea aplicării ei are un efect de prevenție slab, astfel încât simpla înăsprire a pedepsei, dacă nu crește și probabilitatea de depistare a fărădelegilor, nu are o eficacitate robustă.

Detenția și sancțiunile au un efect preventiv mai ales atunci când sunt rapide și predictibile, altfel, ele pot fi chiar criminogene asupra recidivei.

Pentru o reformă credibilă și eficientă, mesajul cheie este deci „se aplică legea fără excepții” și nu „mărim pedepsele la infinit”!!

Românii ar accepta mai ușor austeritatea dacă ar vedea o răspundere efectivă: investigații independente, trimiteri în judecată când există probe, recuperarea prejudiciilor și demiteri contractuale pentru incompetență — toate comunicate public și aplicate uniform, ceea ce ar duce inevitabil la maximizarea certitudinii sancțiunii și la prevenția infracțiunilor.

Pedepsele nu au doar impact local — ele transmit un semnal puternic investitorilor, partenerilor internaționali, societăţii civile, mass-media și anume că statul respectă și aplică legea, că reglementările contează, că există o stabilitate în economie și administrație.

Dacă ar fi să-l caracterizăm pe Ilie Bolojan printr-un singur cuvânt, acesta ar fi sever; premierul român dă impresia de ordine, de rigoare, de disciplină rece, ca un contabil care îți spune cu o voce de piatră că cifrele nu ies și trebuie tăiat în carne vie. Este genul de politician care poartă mereu pe chip o expresie sobră, de director de școală, care nu glumește niciodată cu repetenții. Dar severitatea în sine nu este o virtute decât dacă e dublată de realizări pe măsură - și aici apare ruptura; pentru că Ilie Bolojan, deși sever, nu a dovedit până acum că are anvergura, că are dimensiunea unui adevărat bărbat de stat.

Președintele PNL pare să-și consume energia în detalii administrative, în micromanagement, în ordonanțe și planuri tehnice, severitatea lui părând mai degrabă o imagine, o postură, un brand personal decât o forță transformatoare. Da, poate fi auster, poate vorbi despre tăieri, sacrificii și rigurozitate, dar nu este suficient, tabloul fiind incomplet; ai senzația unui profesor dur, care nu reușește totuși să formeze genii, ci doar niște elevi speriați.

Pentru a ajunge la o statură istorică, care să impună respectul generațiilor ce vin, Ilie Bolojan ar trebui să îmbine severitatea cu viziunea, austeritatea cu nădejdea, rigoarea cu rezultate palpabile.

Așadar, Ilie Bolojan este sever; dar, la scara istoriei, severitatea nu ajunge. Și de aceea, Bolojan rămâne un personaj mai degrabă temut decât respectat, mai degrabă rigid decât grandios, mai degrabă corect decât cu adevărat măreț.

Când prim-ministrul unei țări europene de 20 de milioane de locuitori vorbește deschis despre „cheltuieli care nu au ținut seama de venituri” și își asumă, public, obiective de „ordine în finanțele țării” și „bună guvernare”, acele vorbe nu sunt doar o simplă analiză academică, ci un mandat imperativ pentru acțiune; este de datoria lui să-i devoaleze, este obligația lui ca șef al guvernului să-i aducă în fața justiției pe cei la care se referă, pe cei responsabili, măcar pentru un proces moral, dacă nu pentru unul penal.

Aproape un miliard de dolari pe lună plătim noi, românii, doar dobândă la împrumuturile pe care colegii de partid și de breaslă ai lui Ilie Bolojan le-au cerșit, nedemn, străinilor; nu e un capriciu contabil, nu e o cifră abstractă, sunt banii de spitale, de școli, de drumuri, transformați în tribut lunar către bănci și fonduri de investiții, pentru proasta guvernare a României din ultimii ani de zile.

Pedepsele — juridice, administrative, politice — pentru cei care au semnat contractele și au împins țara în datorii nesustenabile, pentru cei care au ridicat mâna în Parlament pentru bugete mincinoase și iresponsabile, au un rol preventiv: ele arată că statul nu este o plasă care acoperă greșelile și jaful, ci un aparat care restabilește reguli și repune în drepturi contribuabilii furați. Aceasta nu este o revanșă, ci un instrument legitim de reparație morală și economică.

Spre deosebire premierul român contemporan, severitatea împăratului Septimiu Sever era însoțită de grandoare imperială, având în spate cuceriri, campanii, zidiri care au lăsat urme adânci în istorie. La Bolojan, severitatea rămâne doar o mască, o poză de manual administrativ.

Dacă împăratul roman a intrat în istorie ca fondator al dinastiei Severilor, Bolojan riscă să rămână doar întemeietorul unei specii umane rare: Homo Severus.

PS Imaginea dezolantă cu sala goală în fața căreia au vorbit recent ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, și ministrul Educației, Daniel David, la Chicago, este fotografia perfectă a respectului de care „se bucură” România în lume, este radiografia unui faliment diplomatic.

O scenă de teatru absurd, un teatru al umbrelor jucat pe gratis, cu actori de mâna a treia și fără public, în fața unor rânduri întregi de scaune goale. Aceasta nu este doar o rușine personală pentru cei aflați pe podium, ci o rușine națională, dovada vie a izolării și disprețului în care au adus țara noastră actualii politicieni, o țară „respectată” pe plan internațional doar dacă prin respect înțelegem indiferența totală.

Și totuși, scena are o valoare educativă; dacă îți bați joc de țară, lumea își bate joc de tine. Aceasta este diplomația românească în anul 2025.