Capcanele din contractul de muncă. Ce trebuie să verifice viitorii angajați înainte de a-l semna

Entuziasmul de a face pasul spre un nou job poate face ca detaliile importante din contractul de muncă să treacă neobservate. Mulți angajați se concentrează pe salariu sau beneficii, fără să verifice clauzele care le pot afecta drepturile. Înțelegerea exactă a drepturilor și obligațiilor prevăzute în contract este singura cale de a începe munca în siguranță și fără surprize neplăcute. Conform Codului Muncii, contractul individual de muncă (CIM) reprezintă acordul legal între angajat și angajator.

În baza lui, angajatul se obligă să îndeplinească sarcinile și să respecte regulamentul intern, iar angajatorul trebuie să asigure condițiile de muncă și plata salariului la termen. Documentul se încheie în formă scrisă, în limba română, cu consimțământul ambelor părți.

În baza lui, angajatul se obligă să îndeplinească sarcinile și să respecte regulamentul intern, iar angajatorul trebuie să asigure condițiile de muncă și plata salariului la termen. Documentul se încheie în formă scrisă, în limba română, cu consimțământul ambelor părți.

Un contract de muncă trebuie să includă numele și prenumele salariatului, datele de identificare ale angajatorului, data de intrare în vigoare, durata contractului în cazul în care este determinat sau temporar, specialitatea, profesia, calificarea și funcția, atribuțiile și riscurile postului, criteriile de evaluare, condițiile de plată, locul și regimul de muncă, durata concediului de odihnă, condițiile de asigurare socială și medicală, drepturile și obligațiile ambelor părți, condițiile de preaviz și eventuale clauze speciale.

Înainte de semnarea contractului, viitorii angajați trebuie să verifice mai multe aspecte. În primul rând, denumirea funcției trebuie să corespundă celei menționate în anunțul de angajare. Este important ca atribuțiile să fie clar specificate în fișa postului, pentru a evita să fie cerute sarcini suplimentare fără un salariu corespunzător. Dacă angajatorul propune un contract pe perioadă determinată, trebuie să fie precizată exact perioada și nu formulări vagi precum „până se întoarce titularul postului”.

Perioada de probă trebuie să fie menționată în contract, cu toate condițiile, inclusiv plata. Aceasta nu poate depăși trei luni pentru funcțiile de execuție, șase luni pentru cele de conducere și o lună pentru persoanele cu dizabilități.

Salariul trebuie să corespundă cu cel stabilit la recrutare, fără diferențe „în plic”. Este obligatoriu ca ziua sau zilele de plată să fie clar specificate, iar eventualele sporuri, bonusuri și beneficii extrasalariale să fie incluse în document.

Contractul trebuie să clarifice modul de compensare a orelor suplimentare și să includă programul de lucru real, inclusiv munca de noapte sau în weekend, care se plătește cu sporuri conform legii.

Concediul de odihnă nu poate fi mai scurt decât minimul legal: 20 de zile pe an pentru angajații cu contract pe perioadă nedeterminată și cel puțin 23 de zile pentru tinerii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități sau cei care lucrează în condiții grele sau periculoase. Pentru contractele pe perioadă determinată, concediul se calculează proporțional cu durata activității.

Clauza de neconcurență trebuie să specifice clar activitățile interzise, perioada de valabilitate, terții și aria geografică, precum și indemnizația angajatorului.

De asemenea, clauza de confidențialitate trebuie să definească ce informații sunt protejate, iar clauza de exclusivitate nu poate împiedica angajatul să muncească în timpul liber la alte firme care nu sunt concurente. Alte clauze ilegale includ restricționarea dreptului la grevă, limitarea accesului la instanțe sau ITM, obligativitatea de a răspunde oricând la telefon și email și interdicția privind sarcina.

Contractul trebuie semnat pentru a beneficia de salariu legal, concediu, asigurări sociale și medicale, pensie, indemnizații și vechime în muncă.

Modificările contractului se fac numai prin acordul ambelor părți, prin acte adiționale, iar semnarea fiecărei pagini este recomandată pentru a evita schimbări neanunțate.