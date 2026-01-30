Ore suplimentare la muncă. Salariu mai mare și scutire fiscală pentru angajații dintr-o țară europeană

Angajații din Austria care lucrează ore suplimentare vor beneficia în 2026 de o scutire fiscală, sporind semnificativ venitul net pentru munca peste program, diferențiind clar politica salarială de cea din România, unde munca peste program nu este la fel bine recompensată, potrivit finanz.at.

Angajații din Austria care lucrează ore suplimentare vor beneficia, în curând, de o nouă formă de scutire fiscală, după ce Finanzausschuss-ul Consiliului Național a aprobat modificarea regimului de impozitare a sporurilor. Măsura urmează să intre în vigoare chiar din acest an și aduce o relaxare fiscală semnificativă față de planurile inițiale ale guvernului.

Potrivit deciziei adoptate, sporurile pentru primele 15 ore suplimentare lucrate lunar vor fi scutite de impozit, în limita unui plafon de 170 de euro pe lună. Inițial, proiectul prevedea doar zece ore suplimentare neimpozabile, cu un plafon de 120 de euro, însă forma finală este considerabil mai generoasă pentru angajați.

Analiza serviciului bugetar parlamentar arată că extinderea facilității fiscale va genera în 2026 pierderi de venituri bugetare de aproximativ 105 milioane de euro. Decizia finală a fost luată la jumătatea lunii decembrie, după negocieri în interiorul coaliției. Distribuția beneficiilor este însă dezechilibrată, aproximativ 90% revenind gospodăriilor cu venituri superioare, iar aproape 40% celor mai bine plătiți 10% dintre angajați.

Datele arată că circa 80% din avantajul fiscal revine bărbaților, care lucrează mai multe ore suplimentare și au venituri mai mari. Noua reglementare urmează eliminarea „progresiei reci” în 2023, când facilitățile pentru orele suplimentare au fost extinse temporar, iar în 2024-2025 plafonul a crescut până la 200 de euro lunar pentru maximum 18 ore. Ministrul Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, s-a numărat printre susținătorii menținerii acestei facilități.

Finanzausschuss-ul a decis ca remunerarea muncii în zilele de sărbătoare legală să fie tratată din nou ca spor salarial, neimpozabilă până la 400 de euro, iar sumele care depășesc acest prag vor fi impozitate. Serviciul bugetar estimează un cost anual de circa 40 de milioane de euro, măsura aducând claritate juridică și simplificând calculul salarial pentru companii.

