Salariul minim în 2026. Explicații de la ANAF despre aplicarea sumei neimpozabile

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, structură aflată în subordinea ANAF, a publicat detalii privind modul de aplicare a sumei minime neimpozabile la salariul minim în anul 2026, în baza noilor reglementări fiscal-bugetare.

Potrivit explicațiilor furnizate de autoritățile fiscale, noile prevederi sunt stabilite prin art. III din O.U.G. nr. 89/2025, act normativ care modifică și completează Codul fiscal și introduce măsuri fiscal-bugetare suplimentare. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1203/2025 și stabilește condițiile în care se aplică scutirea de taxe la salariul minim.

Specialiștii ANAF arată că, în cazul angajaților cu contract individual de muncă cu normă întreagă, la locul unde este declarată funcția de bază, o parte din salariu va fi scutită de impozit pe venit și de contribuțiile sociale obligatorii. Scutirea se aplică pentru suma de 300 de lei pe lună în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și pentru 200 de lei pe lună în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026, cu respectarea cumulativă a unor condiții clare.

Prima condiție vizează salariul de bază brut lunar, care, fără sporuri sau alte adaosuri, trebuie să fie egal cu salariul minim brut pe țară stabilit prin act normativ și aflat în vigoare în luna respectivă. A doua condiție se referă la plafonul veniturilor brute totale realizate din salarii și venituri asimilate salariilor. Acestea nu trebuie să includă tichetele de masă, voucherele de vacanță sau indemnizația de hrană și nu pot depăși 4.300 de lei în prima jumătate a anului 2026, respectiv 4.600 de lei în a doua jumătate a anului.

Suma neimpozabilă de 300 de lei, respectiv 200 de lei, poate fi redusă proporțional în funcție de perioada efectiv lucrată într-o lună, data angajării sau a încetării contractului individual de muncă, fracția de lună pentru care se calculează veniturile sau menținerea salariului la nivelul minim brut.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, iar de la 1 iulie 2026 este prevăzută o majorare la 4.325 de lei, inclusiv în mediul privat. La nivelul actual, salariul minim net este de 2.574 de lei, ca urmare a aplicării scutirii de taxe pentru suma de 300 de lei, în timp ce costul total suportat de angajator ajunge la 4.134 de lei.

După majorarea salariului minim din luna iulie 2026 și reducerea sumei neimpozabile la 200 de lei, salariul minim net ar urma să ajungă la 2.699 de lei. În același timp, costul salarial complet pentru angajatori va fi de 4.418 lei, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielii firmelor cu 284 de lei față de nivelul actual.