Economie

Salariul minim în 2026. Explicații de la ANAF despre aplicarea sumei neimpozabile

Comentează știrea
Salariul minim în 2026. Explicații de la ANAF despre aplicarea sumei neimpozabile Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, structură aflată în subordinea ANAF, a publicat detalii privind modul de aplicare a sumei minime neimpozabile la salariul minim în anul 2026, în baza noilor reglementări fiscal-bugetare.

Modificări la salariul minim în 2026. ANAF explică aplicarea sumei neimpozabile

Potrivit explicațiilor furnizate de autoritățile fiscale, noile prevederi sunt stabilite prin art. III din O.U.G. nr. 89/2025, act normativ care modifică și completează Codul fiscal și introduce măsuri fiscal-bugetare suplimentare. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1203/2025 și stabilește condițiile în care se aplică scutirea de taxe la salariul minim.

Cum se aplică scutirea de taxe la salariul minim

Specialiștii ANAF arată că, în cazul angajaților cu contract individual de muncă cu normă întreagă, la locul unde este declarată funcția de bază, o parte din salariu va fi scutită de impozit pe venit și de contribuțiile sociale obligatorii. Scutirea se aplică pentru suma de 300 de lei pe lună în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și pentru 200 de lei pe lună în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026, cu respectarea cumulativă a unor condiții clare.

Prima condiție vizează salariul de bază brut lunar, care, fără sporuri sau alte adaosuri, trebuie să fie egal cu salariul minim brut pe țară stabilit prin act normativ și aflat în vigoare în luna respectivă. A doua condiție se referă la plafonul veniturilor brute totale realizate din salarii și venituri asimilate salariilor. Acestea nu trebuie să includă tichetele de masă, voucherele de vacanță sau indemnizația de hrană și nu pot depăși 4.300 de lei în prima jumătate a anului 2026, respectiv 4.600 de lei în a doua jumătate a anului.

Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase
Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase

Suma neimpozabilă de 300 de lei, respectiv 200 de lei, poate fi redusă proporțional în funcție de perioada efectiv lucrată într-o lună, data angajării sau a încetării contractului individual de muncă, fracția de lună pentru care se calculează veniturile sau menținerea salariului la nivelul minim brut.

ANAF

ANAF / sursa foto: dreamstime.com

Impactul asupra salariului net și costurilor angajatorilor

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, iar de la 1 iulie 2026 este prevăzută o majorare la 4.325 de lei, inclusiv în mediul privat. La nivelul actual, salariul minim net este de 2.574 de lei, ca urmare a aplicării scutirii de taxe pentru suma de 300 de lei, în timp ce costul total suportat de angajator ajunge la 4.134 de lei.

După majorarea salariului minim din luna iulie 2026 și reducerea sumei neimpozabile la 200 de lei, salariul minim net ar urma să ajungă la 2.699 de lei. În același timp, costul salarial complet pentru angajatori va fi de 4.418 lei, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielii firmelor cu 284 de lei față de nivelul actual.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:05 - Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
18:57 - Ceaușescu și „decretele de grațiere și amnistie”. Evenimentul Istoric vă ajută să înțelegeți cum funcționa „iertarea ...
18:50 - Ce câștigă România din acordul UE–Mercosur. Calculele lui Nicușor Dan
18:40 - Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase
18:32 - ⁠Adi Minune, ironizat de fani: Zici că esti mascotă
18:25 - Nicuşor Dan, după huiduielile de la Iaşi: Dacă nu ne bucurăm, măcar să respectăm

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale