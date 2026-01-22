Șeful DNA: Nici Iohannis, nici Nicușor Dan nu mi-au cerut să opresc anchete. Presupusele înregistrări rămân de probat

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat că acuzațiile fostului procuror-șef al DNA, Crin Bologa, privind implicarea fostului președinte Klaus Iohannis în activitatea instituției nu corespund realității. De asemenea, Voineag a vorbit despre incapacitatea unor instituții de control de a sesiza DNA cu privire la nereguli.

Întrebat despre declarația lui Crin Bologa, conform căreia fostul președinte Klaus Iohannis i-ar fi transmis la Cotroceni că politicienii vor liniște și că ar putea proba acest lucru printr-o înregistrare, Marius Voineag a răspuns: „Eu sper că nu (au fost situații în care au fost înregistrați – n.r.). Trebuie să răspundă dânsul (adică Bologa-n.r) la ceea ce a zis, să probeze ceea ce a zis pe mai departe”, a spus procurorul-șef al DNA, la Antena 3 CNN.

Voineag a mai fost întrebat dacă Iohannis sau actualul președinte al Capitalei, Nicușor Dan, i-ar fi cerut să oprească sau să nu inițieze anumite anchete. Șeful DNA a negat: „Niciodată. Nici fostul președinte, nici actualul președinte… în dialogurile pe care le-am avut cu dânșii și niciodată nu au solicitat așa ceva. Discuția se poartă la cu totul alt nivel și cred că lucrurile trebuie spuse așa cum ni le imaginăm unii dintre noi, pe baza unor nemulțumiri, frustrări sau orice alte emoții”, a afirmat Marius Voineag.

Procurorul-șef al DNA a declarat că există o incapacitate a instituțiilor cu atribuții de control de a trimite sesizări către DNA. El a exemplificat anul 2024, când au fost înregistrate doar 39 de sesizări de la instituțiile de control, comparativ cu cele 1.888 de cazuri noi înregistrate la nivelul DNA.

„Este de foarte multe ori incapacitatea instituțiilor cu atribuții de control de a se ridica la nivelul Direcției Naționale Anticorupției. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt. Ei ne-au sesizat în 2024, vorbim de toate instituțiile, ANPC, Curtea de Conturi, în 39 de cazuri. Noi la nivelul anului 2024 am avut 1.888 de cazuri noi înregistrate. Vă dați seama ce cotă mică este. Noi suntem organ de aplicare a legii. Noi lucrăm cu ceea ce primim. Noi, practic, trebuie să facem analiza de legalitate în urmărire penală”, a declarat Voineag.

Potrivit procurorului-șef, în 2025 numărul de sesizări a crescut la aproape 80, în special datorită ANAF, dar Voineag a subliniat că este insuficient. „Ele trebuie să livreze mai departe. Vorbim totuși de o incapacitate a instituțiilor cu atribuții de control de a ne livra mai multe sesizări. Asta e un fapt”, a precizat Marius Voineag.