Șeful DNA, despre documentarul Recorder și bătălia din justiție: Nu cred în coincidențe. Atacurile vin în cascadă

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat că nu crede în coincidențe în contextul acuzațiilor aduse justiției, apreciind că momentul publicării documentarului Recorder coincide cu apropierea finalului mandatelor pentru procurorii-șefi.

„Realitatea e că nu prea cred în coincidențe, iar timingul spune totul. Sunt atacuri în cascadă. E o chestiune care ține până la urmă de cum s-au așezat lucrurile. Înțeleg că reportajul era făcut cu un an și ceva înainte. N-am niciun fel de problemă, îi felicit pe cei de la Recorder, pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează și disfuncții ale sistemului judiciar”, a spus Marius Voineag la Antena 3 CNN

Marius Voineag a mai declarat că sistemul judiciar poate fi îmbunătățit, însă a precizat că schimbările trebuie realizate prin dezbateri solide, nu prin presiune publică sau scandal mediatic: „Trebuie să fim realiști, lucrurile sunt perfectibile. Durata proceselor, lucruri care pot fi îmbunătățite legate de încărcătura pe procuror sau pe judecător, însă lucrurile astea trebuie făcute, nu sub un vacarm public, nu cu un zgomot de fond care e asurzitor, și care omoară în primul rând argumentele. Trebuie făcute cu niște dezbateri solide, în așa fel încât legislația, dacă va suferi modificări, să ducă la niște rezultate. Efectul ăsta de pendulă, când ne mutăm dintr-o parte în alta, de fiecare dată, este extrem de păgubos”.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a votat, în 16 decembrie, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea aspectelor semnalate în materialul Recorder privind activitatea lui Marius Voineag.

Potrivit Secției pentru procurori, verificările urmăresc să stabilească dacă informațiile prezentate sunt veridice și să determine dacă sunt necesare revizuiri ale unor dispoziții din legile justiției, așa cum sugera materialul de presă. Printre cei vizați se numără și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București, a solicitat public verificarea tuturor acuzațiilor și prezentarea rezultatelor de către autoritățile competente: „Nicio altă autoritate nu se poate erija în deținătorul adevărului absolut. Legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.