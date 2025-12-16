Justitie

Ce spune Marius Voineag, șeful DNA, după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară în cazul său

Comentează știrea
Ce spune Marius Voineag, șeful DNA, după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară în cazul săuMarius Voineag. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Marius Voineag, șeful DNA, a declarat, după ce Secția de procurori a CSM a anunțat sesizarea Inspecției Judiciare în cazul său, în urma informațiilor prezentate în ancheta Recorder, că este necesară o clarificare rapidă. „Este foarte important să existe o clarificare rapidă a tuturor aspectelor invocate”, a spus acesta, pentru TVR.

Marius Voineag: „Este foarte bine că se fac verificări”

Șeful DNA a afirmat că verificările sunt necesare, subliniind importanța unei clarificări rapide a tuturor aspectelor invocate.

„Este foarte bine că se fac verificări, cum de altfel s-au şi făcut. Este foarte important să existe o clarificare rapidă a tuturor aspectelor invocate”, a spus acesta.

Decizia Secției pentru procurori a CSM, luată azi

Primele decizii au fost luate după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Secția pentru procurori a CSM va sesiza Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag, în legătură cu aspectele semnalate în ancheta publicată zilele trecute.

Renașterea unei legende românești. Brandul care a pus România pe harta lumi
Renașterea unei legende românești. Brandul care a pus România pe harta lumi
Primul martor al lui Vladimir Plahotniuc în instanţă: „Am fost presată să dau declaraţii false”. Ce a povestit despre Veaceslav Platon
Primul martor al lui Vladimir Plahotniuc în instanţă: „Am fost presată să dau declaraţii false”. Ce a povestit despre Veaceslav Platon

Tot de azi, Laurențiu Beșu, care apare în materialul de presă, a devenit procuror la Giurgiu, după un concurs susținut la CSM.

Laurențiu Beșu

Laurențiu Beșu. Sursa foto: Captură video Youtube

Procurorii au decis convocarea adunărilor generale

Anunțul a fost făcut la finalul unei ședințe de cinci ore a Secției pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii. Ultimul punct de pe ordinea de zi a vizat sesizarea Inspecției Judiciare, după informațiile apărute în documentarul Recorder, în cazul lui Marius Voineag, șeful DNA.

„Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil”, se arată în comunicatul CSM.

Procurorii au decis să se consulte și cu colegii din țară, convocând adunările generale până la 15 ianuarie anul viitor. Discuțiile vizează necesitatea modificării legii penale, a Codului de procedură penală, dar și a legilor justiției. Toate propunerile formulate vor fi transmise Ministerului Justiției și comisiilor juridice din Parlament.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Renașterea unei legende românești. Brandul care a pus România pe harta lumi
23:45 - Ce spune Marius Voineag, șeful DNA, după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară în cazul său
23:33 - Hackerii și rețelele sociale. Cum poate fi recuperat accesul la un cont compromis
23:22 - Primul martor al lui Vladimir Plahotniuc în instanţă: „Am fost presată să dau declaraţii false”. Ce a povestit despre...
23:09 - Majorarea salariului minim: bugetarii nu pierd, angajații din privat câștigă. Calculele ministrului Muncii
22:58 - Ruby, scandal cu iubitul: Face crize de nervi des

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale