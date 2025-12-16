Ce spune Marius Voineag, șeful DNA, după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară în cazul său

Marius Voineag, șeful DNA, a declarat, după ce Secția de procurori a CSM a anunțat sesizarea Inspecției Judiciare în cazul său, în urma informațiilor prezentate în ancheta Recorder, că este necesară o clarificare rapidă. „Este foarte important să existe o clarificare rapidă a tuturor aspectelor invocate”, a spus acesta, pentru TVR.

Primele decizii au fost luate după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Secția pentru procurori a CSM va sesiza Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag, în legătură cu aspectele semnalate în ancheta publicată zilele trecute.

Tot de azi, Laurențiu Beșu, care apare în materialul de presă, a devenit procuror la Giurgiu, după un concurs susținut la CSM.

Anunțul a fost făcut la finalul unei ședințe de cinci ore a Secției pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii. Ultimul punct de pe ordinea de zi a vizat sesizarea Inspecției Judiciare, după informațiile apărute în documentarul Recorder, în cazul lui Marius Voineag, șeful DNA.

„Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil”, se arată în comunicatul CSM.

Procurorii au decis să se consulte și cu colegii din țară, convocând adunările generale până la 15 ianuarie anul viitor. Discuțiile vizează necesitatea modificării legii penale, a Codului de procedură penală, dar și a legilor justiției. Toate propunerile formulate vor fi transmise Ministerului Justiției și comisiilor juridice din Parlament.