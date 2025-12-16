Scandalul din Justiție. CSM declanșează verificări în cazul șefului DNA și consultări cu procurorii

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor legate de scandalul din Justiție, declanșat de acuzațiile prezentate în documentarul Recorder.

Procurorii CSM au decis, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor organiza consultări cu procurorii din întreaga țară pentru a afla dacă aceștia consideră necesare modificări ale legilor din justiție.

Prima decizie vizează efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară în legătură cu activitatea șefului DNA, acuzat în documentar de abuz de putere.

A doua decizie constă în convocarea adunărilor generale ale procurorilor pentru consultări privind necesitatea modificării legislației penale, procesual penale și a legilor justiției.

Adunările vor avea loc după 15 ianuarie, iar propunerile rezultate vor fi transmise ulterior Ministerului Justiției și comisiilor juridice din Parlament.

Pe lângă secția pentru procurori, și Secția pentru judecători de la CSM a trimis sesizări către Inspecția Judiciară, în contextul aceluiași scandal.

„O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, anunța Inspecția judiciară.

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, a analizat starea justiției din România și a adus în prim plan modul în care sistemul judiciar, pilon esențial al democrației, ar fi fost influențat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Secția pentru judecători a CSM a susținut că afirmațiile prezentate în ancheta Recorder contrazic evaluările realizate în ultimii ani privind sistemul de justiție și a denunțat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin subminarea încrederii în sistemul de justiție și în persoanele aflate în funcții de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel către societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, aflate în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va demara verificări pentru a stabili veridicitatea concluziilor prezentate în materialul de presă realizat de Recorder, referitor la activitatea procurorilor. Procurorii au precizat că au atras de mai multe ori atenția miniștrilor Justiției și altor politicieni asupra necesității revizuirii unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele corespunzând aspectelor semnalate în materialul jurnalistic.