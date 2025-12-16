Justitie

Scandalul din Justiție. CSM declanșează verificări în cazul șefului DNA și consultări cu procurorii

Comentează știrea
Scandalul din Justiție. CSM declanșează verificări în cazul șefului DNA și consultări cu procuroriiProces. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor legate de scandalul din Justiție, declanșat de acuzațiile prezentate în documentarul Recorder.

Scandalul din Justiție. Ce măsuri vor fi luate

Procurorii CSM au decis, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor organiza consultări cu procurorii din întreaga țară pentru a afla dacă aceștia consideră necesare modificări ale legilor din justiție.

Prima decizie vizează efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară în legătură cu activitatea șefului DNA, acuzat în documentar de abuz de putere.

DNA

DNA, Sursă foto: Facebook

Consultări cu procurorii

A doua decizie constă în convocarea adunărilor generale ale procurorilor pentru consultări privind necesitatea modificării legislației penale, procesual penale și a legilor justiției.

Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități

Adunările vor avea loc după 15 ianuarie, iar propunerile rezultate vor fi transmise ulterior Ministerului Justiției și comisiilor juridice din Parlament.

Tensiuni mari Justiție

Pe lângă secția pentru procurori, și Secția pentru judecători de la CSM a trimis sesizări către Inspecția Judiciară, în contextul aceluiași scandal.

„O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, anunța Inspecția judiciară.

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, a analizat starea justiției din România și a adus în prim plan modul în care sistemul judiciar, pilon esențial al democrației, ar fi fost influențat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Secția pentru judecători a CSM a susținut că afirmațiile prezentate în ancheta Recorder contrazic evaluările realizate în ultimii ani privind sistemul de justiție și a denunțat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin subminarea încrederii în sistemul de justiție și în persoanele aflate în funcții de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel către societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, aflate în disonanță cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va demara verificări pentru a stabili veridicitatea concluziilor prezentate în materialul de presă realizat de Recorder, referitor la activitatea procurorilor. Procurorii au precizat că au atras de mai multe ori atenția miniștrilor Justiției și altor politicieni asupra necesității revizuirii unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele corespunzând aspectelor semnalate în materialul jurnalistic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:31 - SUA, peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
19:28 - Buliga PSY reprezintă terapia digitală care aduce claritate și acțiune în viața de zi cu zi
19:17 - Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
19:08 - Hainele destinate pieței europene vor avea pașapoarte digitale. Cum va funcționa procesul
19:00 - Europarlamentarul Victor Negrescu: Pensiile magistraților pun în pericol banii europeni ai României
18:53 - A vrut să se răzbune pe profesoară. Un copil a fost ucis, iar alţii trei, răniţi, într-o şcoală de lângă Moscova

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale