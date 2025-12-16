Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, va deveni procuror la Giurgiu

Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, magistratul care a făcut dezvăluiri publice în documentarul Recorder „Justiție capturată”, a promovat marți interviul susținut la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să activeze ca procuror.

Decizia a fost luată de Secția pentru procurori a CSM, care a hotărât, în unanimitate, înaintarea propunerii către Președintele României.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind numirea domnului Ionel Laurenţiu Beşu în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi, pe cale de consecinţă, eliberarea acestuia din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti (unanimitate)”, se arată în minuta deciziei CSM.

Numirea urmează să fie făcută prin decret prezidențial, conform procedurii legale.

La ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii, Laurențiu Ionel Beșu a declarat că schimbarea carierei sale nu a fost rezultatul unor presiuni sau influențe externe.

„E un moment în viaţă în care vezi altfel lucrurile şi e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea, nu mă influenţează nimeni pe mine. Întotdeauna când faci o schimbare, te gândeşti că sunt lucruri bune pe care le pierzi sau lucruri bune pe care le câştigi”, a afirmat Beșu.

Magistratul a solicitat în mod explicit Consiliului Superior al Magistraturii să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Potrivit procedurii prevăzute de lege, judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiți judecători la judecătorii, la cererea motivată a acestora. Numirea se face prin decret al Președintelui României, la propunerea secției corespunzătoare din cadrul CSM.

În cazul lui Laurențiu Ionel Beșu, Secția pentru procurori a avizat favorabil cererea, ceea ce deschide calea pentru numirea oficială.

Laurențiu Ionel Beșu a devenit cunoscut publicului larg după apariția sa în documentarul Recorder „Justiție capturată”, în care a vorbit despre experiența sa profesională din cadrul Curții de Apel București.

Judecătorul a declarat că, după ce a ajuns la Curtea de Apel București, în urma unei delegări de la Tribunalul Giurgiu, i s-a spus de către colegi că mutarea sa nu ar fi fost una întâmplătoare.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi”, a relatat Beșu.

El a spus că, odată ajuns la Curtea de Apel București, colegii săi au fost surprinși de prezența sa.

„Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: ‘Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului’”, a afirmat magistratul.

Laurențiu Beșu a declarat că, la momentul delegării sale, avea pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul medicului Mircea Beuran, acuzat de fapte de corupție.

„Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo, m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură’”, a spus Beșu.

Dosarul a fost soluționat ulterior de un alt complet, cu o decizie de achitare, soluție menținută în urma căii de atac.

„Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare”, a declarat magistratul.

Judecătorul a mai relatat că delegarea sa la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an. Atunci, a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

Potrivit afirmațiilor sale, la judecarea contestației a exprimat o opinie diferită față de colegul din complet. La scurt timp după acest episod, a fost informat că delegarea sa nu va mai fi prelungită.