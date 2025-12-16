Judecătorul Laurențiu Beșu a confirmat că a fost ofițer la DGPI: Nu văd care ar fi problema

Judecătorul Laurențiu Beșu a recunsocut, în declarații făcute presei, că a fost ofițer de informații la DGPI, cunoscută ca fostul „doi și un sfert”, informație care a fost omisă din documentarul Recorder. „Eu am lucrat la DGPI între 2006 și 2011, inclusiv domnul Buliga Andrei a lucrat la DGPI”, a spus acesta, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Laurențiu Beșu a fost întâmpinat de jurnaliști la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a susținut un interviu în procedura de trecere la funcția de procuror. Acesta a declarat că nu a fost supus niciunor presiuni pentru a deveni procuror. El a precizat că se află într-o etapă a vieții în care vede lucrurile „altfel”.

„E un moment în viață în care vezi altfel lucrurile și e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea. Nu mă influențează nimeni”, a spus acesta.

Beșu a confirmat că a fost ofițer de poliție judiciară și că a activat în DGPI, serviciul secret al Ministerului de Interne. „Eu am lucrat la DGPI între 2006 și 2011, inclusiv domnul Buliga Andrei a lucrat la DGPI. E în complet cu doamna Pencea (Adriana Pencea, n.r), vicepreședinta Curții (de Apel București, n.r). Nu văd care ar fi problema”, a afirmat acesta.

După declarațiile din documentarul Recorder, în cazul lui Beșu au fost depuse sesizări la Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) funcționează ca structură de informații și contrainformații în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Instituția a fost înființată după desființarea agenției de informații UM 0215, cunoscută drept „doi și un sfert”. Agenția a fost construită pe baza filialei din București a Securității Republicii Socialiste România și a funcționat între 1990 și 1998.