Judecătorul Laurențiu Beșu a confirmat că a fost ofițer la DGPI: Nu văd care ar fi problema

Judecătorul Laurențiu Beșu a recunsocut, în declarații făcute presei, că a fost ofițer de informații la DGPI, cunoscută ca fostul „doi și un sfert”, informație care a fost omisă din documentarul Recorder. „Eu am lucrat la DGPI între 2006 și 2011, inclusiv domnul Buliga Andrei a lucrat la DGPI”, a spus acesta, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Laurențiu Beșu, despre decizia de a deveni procuror: „A fost absolut decizia mea”

Laurențiu Beșu a fost întâmpinat de jurnaliști la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a susținut un interviu în procedura de trecere la funcția de procuror. Acesta a declarat că nu a fost supus niciunor presiuni pentru a deveni procuror. El a precizat că se află într-o etapă a vieții în care vede lucrurile „altfel”.

„E un moment în viață în care vezi altfel lucrurile și e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea. Nu mă influențează nimeni”, a spus acesta.

Beșu: Am lucrat la DGPI, nu văd care e problema

Beșu a confirmat că a fost ofițer de poliție judiciară și că a activat în DGPI, serviciul secret al Ministerului de Interne. „Eu am lucrat la DGPI între 2006 și 2011, inclusiv domnul Buliga Andrei a lucrat la DGPI. E în complet cu doamna Pencea (Adriana Pencea, n.r), vicepreședinta Curții (de Apel București, n.r). Nu văd care ar fi problema”, a afirmat acesta.

După declarațiile din documentarul Recorder, în cazul lui Beșu au fost depuse sesizări la Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Consiliul Superior al Magistraturii

Rolul DGIP în structura Ministerului Afacerilor Interne

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) funcționează ca structură de informații și contrainformații în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Instituția a fost înființată după desființarea agenției de informații UM 0215, cunoscută drept „doi și un sfert”. Agenția a fost construită pe baza filialei din București a Securității Republicii Socialiste România și a funcționat între 1990 și 1998.

