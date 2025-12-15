DNA clarifică ordinul lui Voineag, criticat de doi procurori: Și Kovesi a emis unul similar, în 2013

Conducerea Direcţiei Naționale Anticorupție a pus la dispoziţia HotNews documentele emise de procurorul-şef Marius Voineag în august 2023, precum şi o dispoziţie semnată în 2013 de fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, ca răspuns la criticile formulate în documentarul Recorder şi într-o mărturie publicată de publicația online.

Doi procurori DNA, sub protecţia anonimatului, au declarat că, la începutul mandatului său, Voineag ar fi cerut procurorilor de caz informaţii despre activitatea din dosare, inclusiv despre măsuri speciale care necesitau aprobarea instanţei, precum interceptări telefonice, percheziţii sau înregistrări ambientale. Aceştia au susţinut că asemenea practici nu au fost aplicate de conducerile anterioare.

În dreptul la replică transmis către HotNews, DNA confirmă existenţa documentului, dar respinge acuzaţiile privind afectarea independenţei procurorilor. Instituţia subliniază că documentul „are un alt înţeles şi un alt efect” decât cel menţionat de magistraţi şi precizează că o dispoziţie similară a fost emisă şi în 2013 de Laura Codruţa Kovesi.

„Susţinerea potrivit căreia emiterea unui ordin prin care să fie comunicate către conducerea instituției solicitările adresate instanțelor privind emiterea unor măsuri de supraveghere tehnică ar încălca independența procurorului de caz este total lipsită de temei şi menită a induce opiniei publice o percepție greșită cu privire la atribuțiile legale ale procurorului-şef direcție”, arată DNA.

Conform sursei, ordinul a fost emis la data de 10.08.2023, în baza articolului 68 alineatul (3) și articolului 69 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, precum și a articolelor 7 literele c) și s) din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1643/15.05.2015, aflat în vigoare la momentul respectiv.

DNA susține că ordinul nu a întârziat și nu a influențat etapele urmăririi penale.

„Controlul ierarhic nu a vizat oportunitatea administrării mijlocului de probă în procesul penal. De altfel, în conținutul ordinului s-a indicat că măsurile de comunicare pe cale ierarhică se vor efectua fără a întrerupe sau afecta circuitul legal și regulamentar de sesizare al judecătorului de drepturi şi libertăți de la instanța competentă și, respectiv, punerea în executare a măsurilor autorizate”, se arată în răspunsul formulat de DNA.

DNA susține că, dacă partenerii cu care colaborează procurorii pot fi informați despre acțiuni din dosar, este normal ca și procurorul-șef să aibă acces la aceste informații, având puterea de a le valida sau anula. Instituția mai arată că niciun procuror nu a depus plângeri la Inspecția Judiciară.

„De altfel, o dispoziție similară a fost emisă şi în cursul anului 2013 de către procurorul-şef al Direcţiei Naționale Anticorupție. Ordinul la care faceți referire în articolul de presă (nr.. cel al lui Voineag) este în vigoare, nefiind atacat potrivit dispozițiilor legale aplicabile. De asemenea, nu au fost adresate Inspecției Judiciare sesizări privind încălcări ale independenței procurorilor în legătură cu punerea în aplicare a acestui ordin”, menționează instituția.

Conform publicației, circulara semnată de Laura Codruța Kovesi era adresată exclusiv „structurii centrale a DNA” și prevedea ca procurorii celor cinci secții să transmită conducerii Direcției doar adresa prin care referatul era trimis instanței.

În schimb, ordinul lui Marius Voineag se adresează tuturor procurorilor, inclusiv celor din structurile teritoriale. Din documentul Kovesi rezultă că se cereau doar adresele către instanță sau către alți parteneri, precum și corespondența cu instituțiile implicate în culegerea de informații. Ordinul lui Voineag solicită procurorilor atât cererile către instanțe, cât și ordonanțele propriu-zise, precizând însă că acest lucru nu afectează etapele juridice.