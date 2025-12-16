Mașina de spălat zgomotoasă: Poate vecinul să cheme Poliția? Ce spune legea

Legea 61/1991 și normele privind ordinea publică stabilesc cazurile în care zgomotul produs în interiorul locuinței poate fi sancționat. Mașina de spălat care produce vibrații puternice poate deveni motiv de reclamație, în funcție de oră, intensitate și caracterul repetat al zgomotului.

Regulile privind zgomotele produse în locuințe sunt stabilite de Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice. Actul normativ definește tulburarea liniștii locatarilor ca fiind o contravenție atunci când zgomotul este de natură să deranjeze persoanele care locuiesc în aceeași clădire sau în proximitate. Legea nu face diferență între sursele zgomotului, fie că sunt obiecte casnice, aparate electrocasnice, activități umane sau animale de companie.

În lipsa unui cadru tehnic privind nivelul de decibeli permis în blocurile de locuințe obișnuite, aprecierea contravenției se face direct de autorități la momentul controlului. Poliția este instituția care poate stabili dacă zgomotul depășește limitele normale ale conviețuirii în comunitate.

Mașina de spălat este un electrocasnic utilizat zilnic în majoritatea locuințelor. Vibrațiile acesteia pot deveni deranjante atunci când aparatul este dezechilibrat, montat necorespunzător sau folosit la ore nepotrivite. Zgomotul produs de o mașină de spălat în funcționare normală este considerat parte a activității domestice obișnuite, însă situațiile în care vibrațiile sunt intense sau repetate pot duce la reclamații.

Autoritățile tratează diferit zgomotul obișnuit al electrocasnicelor, care este inevitabil, față de cazurile în care aparatul generează vibrații excesive, produce impact puternic asupra structurii sau creează disconfort acustic constant pentru vecini.

Normele de aplicare a Legii 61/1991 sunt folosite de majoritatea inspectoratelor de poliție pentru a delimita perioadele în care orice zgomot este privit cu mai multă atenție. Intervalele recunoscute de autorități și prezentate frecvent în comunicările publice sunt cuprinse între 22:00 și 8:00, respectiv 13:00 și 14:00.

În aceste intervale, orice zgomot persistent, de intensitate ridicată sau care poate perturba odihna vecinilor poate fi considerat tulburare a liniștii publice. Dacă o mașină de spălat produce vibrații puternice în aceste perioade, vecinii pot sesiza Poliția, care are dreptul de a constata contravenția.

În afara orelor de liniște, zgomotul poate fi considerat deranjant numai dacă depășește nivelul activităților domestice normale și dacă persistă. Poliția poate interveni și în aceste cazuri, însă sancțiunile sunt aplicate doar atunci când zgomotul este evident excesiv.

Locatarii care consideră că zgomotul generat de un vecin este deranjant pot solicita intervenția Poliției. Sesizarea poate fi făcută telefonic sau direct la secție. Poliția este obligată să verifice reclamația și să se deplaseze la adresă. Agenții constată dacă zgomotul există, dacă este deranjant și dacă acesta se încadrează în prevederile legale.

Procesul-verbal este întocmit doar dacă fapta este confirmată. Poliția nu poate sancționa pe baza estimărilor sau a informațiilor indirecte, ci doar în urma unei constatări directe. În cazul în care zgomotul nu este prezent la momentul intervenției, autoritățile pot emite avertismente, însă nu pot aplica amenzi.

Legea 61/1991 stabilește că tulburarea liniștii locatarilor prin zgomote de orice natură poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 1.500 de lei, în funcție de gravitatea situației și de intervalul orar în care a avut loc fapta. Pentru repetarea contravenției în 24 de ore, legea prevede amenzi mai mari, iar în unele cazuri judecătorii pot dispune prestarea de activități în folosul comunității.

Aceste sancțiuni pot fi aplicate și în situațiile în care aparatura electrocasnică produce zgomote neobișnuit de puternice, dacă autoritățile constată că nivelul de disconfort este ridicat.

Vibrația unei mașini de spălat poate intra sub incidența legii în două situații: dacă este utilizată în perioadele de liniște sau dacă nivelul vibrației este neobișnuit de ridicat. Autoritățile analizează și contextul încăperii. Zgomotul transmis prin structura clădirii, în special în blocurile vechi, este un factor luat în considerare.

În cazul în care aparatul este amplasat necorespunzător, se poate recomanda ajustarea poziției. Dacă situația persistă în timp, vecinii pot depune sesizări repetate. Poliția poate decide aplicarea sancțiunii atunci când constată că proprietarul nu a remediat problema și că zgomotul perturbă locatarii.

Asociația de proprietari nu are dreptul să aplice amenzi pentru zgomot. Totuși, poate media conflictul și poate verifica dacă aparatul care produce vibrațiile este instalat corect. Asociația poate indica respectarea normelor de conviețuire și, dacă situația persistă, poate recomanda locatarului să remedieze cauza vibrațiilor.

În unele cazuri, administratorii pot solicita proprietarilor să instaleze baze antivibrații sau să modifice poziția aparatului. Dacă zgomotul provoacă daune structurale, situația poate intra în responsabilitatea proprietarului.