Restanțierii la taxe locale, dați pe mâna recuperatorilor. ANAF, parte din strategia de colectare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți, despre posibilitatea ca primăriile să apeleze la recuperatori pentru încasarea taxelor locale restante. „Aceasta este o metodă propusă de Ministerul Dezvoltării, probabil pentru a ajuta primarii să colecteze mai bine aceste taxe”, a explicat acesta, într-o conferință de presă.

Ministrul Finanțelor a declarat, despre ideea ca primăriile să apeleze la recuperatori pentru încasarea taxelor locale restante, că inițiativa aparține Ministerului Dezvoltării și este explicată în pachetul de administrație. El a menționat că există discuții cu Ministerul Dezvoltării, iar ANAF se află, la rândul său, în discuții cu aceeași instituție.

„Ne dorim o colectare mai bună, inclusiv la nivel local. Aceasta este o metodă propusă de Ministerul Dezvoltării, probabil pentru a ajuta primarii să colecteze mai bine aceste taxe. Vă propun să vedem cum vor evolua discuțiile în momentul în care actul normativ este avizat, pentru că textul este încă în lucru”, a explicat acesta.

Nazare a respins afirmațiile potrivit cărora investițiile în România ar fi scăzut anul trecut și a susținut că datele indică o creștere de 15 procente a investițiilor în 2025.

„Au fost foarte multe observaţii, comentarii în privinţa modului în care gestionăm investiţiile în ultimele 6 luni, comentarii în sensul în care investiţiile scad, sunt tăiate, blocate. Rezultatul de la final de an ne arată contrariul, ne arată că investiţiile au crescut cu aproximativ 15%, investiţiile pentru 2025 au fost 137 de miliarde, net superioare celor 119 miliarde în 2024”, a explicat ministrul.

Ministrul a mai afirmat că scopul pentru anul 2026 este adoptarea unui buget al relansării, axat pe investiții.

„Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor. Este esențial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante și, în acest sens, proiectăm peste 10 miliarde de euro numai din zona PNRR. Vorbim de 10,7 miliarde de euro, aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care 7,2 miliarde de euro sunt granturi și 3,5 miliarde de euro împrumuturi”