Cseke Attila a anunțat când va fi gata bugetul de stat pentru 2026

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că bugetul de stat pentru 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare. „S-a discutat în coaliție un parcurs posibil al procedurii de elaborare și de adoptare a legii bugetului de stat, finalul ar fi acela ca în perioada 20-27 februarie”, a spus acesta, la un post de radio.

Ministrul Dezvoltării a declarat că legea bugetului de stat pentru 2026 va depinde și de proiectul privind reforma administrației publice.

„Acest pachet este necesar și pentru elaborarea legii bugetului de stat. Este corectă abordarea Ministerului Finanțelor, care spune noi putem să elaborăm legea bugetului de stat pe legile în vigoare, pe măsurile în vigoare, dacă sunt reduceri de cheltuieli, putem să le luăm în considerare, dacă ele sunt în vigoare”, a explicat Cseke Attila, la RFI.

Întrebat când ar putea fi gata bugetul pentru acest an, ministrul a explicat că la nivelul coaliției a fost analizat un calendar orientativ pentru etapele de aprobare.

„S-a discutat în coaliție un parcurs posibil al procedurii de elaborare și de adoptare a legii bugetului de stat, finalul ar fi acela ca în perioada 20-27 februarie, deci sfârșitul lunii februarie, proiectul legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale de stat să fie aprobat de către Guvern și înaintat Parlamentului”, a mai spus acesta.

Referitor la temerile privind posibile restricții bugetare, Cseke Attila susține că nu există motive să fie invocat un buget de austeritate, atât timp cât statul intenționează să continue proiectele de investiții.

„Nu cred că va fi un buget de austeritate. Nu poți vorbi despre buget de austeritate cât timp vrei să finalizezi mii de proiecte finanțate prin PNRR, cât timp vrei să finalizezi în 2026 și să finanțezi mii de proiecte din programele guvernamentale de investiții, cât timp susții salariile și pensiile așa cum sunt ele astăzi și poți să le susții”, a explicat ministrul.