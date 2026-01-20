Grindeanu, despre operațiunea de compromitere a ministrului Justiției: E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, beneficiază în continuare de toată susţinerea PSD, spune preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, adăugând că, dacă se va demonstra că oficialul nu a respectat legea la prezentarea doctoratului, „această situaţie trebuie corectată”. Liderul politic a fost întrebat, la România TV, dacă PSD îl va înlocui pe ministrul Justiţiei după acuzaţiile de plagiat la teza de doctorat, pentru „a se restabili liniştea” în coaliţia de guvernare.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că atacurile la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, sunt „prezente de ani buni” şi că schema prin care se încearcă înlăturarea acestuia este deja cunoscută.

„Ştim foarte bine ce s-a întâmplat şi de ce e acest atac. E străvezie această schemă pe care aceşti domni o pun în aplicare de ani buni. E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp. Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu”, a afirmat el.

Grindeanu consideră că Marinescu a respectat obligaţiile legale atunci când şi-a susţinut doctoratul.

„Eu spun aşa: dacă cineva nu a respectat legea trebuie să plătească. Eu am încredere că ceea ce a declarat Radu Marinescu – şi anume că a respectat legea în vigoare atunci când şi-a ţinut doctoratul, în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înşel, a respectat, repet, legea. Dacă n-a făcut acest lucru asta este o treabă pe care va trebui să o îndreptăm. Dar nu cred”, a continuat el.

Grindeanu a subliniat că Marinescu a fost „şef de promoţie şi un student eminent” şi a menţionat că o comisie analizează în prezent lucrarea sa de doctorat.

„Ştiu că Radu Marinescu a fost şef de promoţie, a fost un student eminent. Sunt convins că a respectat legea. E o comisie care analizează în acest moment această lucrare. Până atunci, Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”, a mai spus președintele PSD.

Liderul politic a mai spus că nu poartă negocieri cu preşedintele Nicuşor Dan privind numirea procurorilor şefi şi că aceste posturi se ocupă prin concurs. La final, Grindeanu a mai subliniat că nu are niciun interes pentru funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii.

„Nu negociez procurorii şefi şi nu cred că o face nici preşedintele României. Eu ştiu că se dă un concurs pe aceste funcţii. Acest concurs a fost demarat cred că la începutul acestei luni. Acest lucru nu e de negociat”, a mai spus liderul PSD.