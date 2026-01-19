Politica

Secretarul general al PSD: Viitorul șef al SRI trebuie să fie un civil, echilibrat și independent politic

Secretarul general al PSD: Viitorul șef al SRI trebuie să fie un civil, echilibrat și independent politicClaudiu Manda. Sursă foto: Facebook
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a clarificat poziția partidului privind conducerea Serviciului Român de Informații și a parchetelor, precizând că nu a existat nicio negociere pe aceste funcții în coaliție sau discuțiile cu președintele.

Secretarul general al PSD despre conducerea SRI

Întrebat despre istoricul PSD în raport cu SRI și dacă partidul își dorește din nou conducerea serviciului, Claudiu Manda a afirmat că PSD nu a primit miniștri din partea serviciilor și că alegerea acestora s-a făcut pe baza votului intern al partidului. Referitor la șefia SRI, Manda a precizat că nu a existat nicio negociere în coaliție sau cu președintele.

„Cel puțin în ceea ce privește PSD-ul, miniștrii nu au fost puși de servicii. PSD-ul a pus miniștrii, pe un vot intern” a declarat Claudiu Manda, intr-o intervenție la Antena 3.

Despre procedura corectă pentru numirea șefului SRI, secretarul general a explicat că președintele propune și Parlamentul votează, urmând ca, odată ce vor exista candidați, aceștia să fie supuși aprobării coaliției.

Claudiu Manda neagă implicarea PSD în propunerea numelor pentru șefia SRI

Întrebat dacă PSD ar fi livrat presei două nume pentru șefia SRI și dacă el ar putea fi viitorul șef, Claudiu Manda a răspuns că nu crede și că nu știe cine va fi numit. El a negat că partidul său ar fi propus sau livrat nume către presă, menționând că a văzut multe nume apărute în spațiul public.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

Claudiu Manda a subliniat că va exista o consultare între președinte și partidele politice, iar propunerea pentru șefia SRI vine din partea președintelui României, Nicușor Dan.

Claudiu Manda: Șeful SRI trebuie să fie civil

Întrebat care sunt condițiile PSD pentru a susține propunerea în Parlament, Claudiu Manda a enumerat că șeful SRI ar trebui să fie un civil, o persoană echilibrată și să mențină serviciul în afara jocurilor politice. El a precizat că, deși este civil, nu sugerează că s-ar propune pe sine pentru funcție.

Referitor la șefia parchetelor, Manda a răspuns clar că aceasta nu face parte din condițiile puse de PSD pentru susținerea propunerii.

