Nazare, în locul lui Bolojan. Ce spune ministrul Finanțelor. Informații și despre creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, într-o conferință de presă, că nu dorește să comenteze posibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru într-un guvern fără USR.

„În primul rând, nu aș vrea să comentez o astfel de chestiune. În al doilea rând, sunt foarte concentrat pentru a-mi face treaba cât mai bine aici, la Ministerul Finanțelor, avem proiecte în derulare, foarte importante, pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Rezultatele despre care discutăm astăzi nu ar fi fost posibile fără implicarea directă a prim-ministrului Ilie Bolojan în foarte multe spețe care ne-au ajutat în finanțe. Aceasta este o chestiune politică pe care chiar nu are rost să o comentez, pentru că nu e de actualitate”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că, în elaborarea bugetului de stat pentru 2026, nu sunt luate în calcul creșteri ale TVA, nici pentru industria ospitalității, nici pentru alte domenii. De asemenea, nu se ia în considerare nicio modificare a pensiilor magistraților: „Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creșterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA la HoReCa și nu putem lua în calcul pentru buget măsuri care nu sunt în vigoare”.

Declarația a fost făcută în contextul întrebării legate de reducerea vârstei de pensionare, adoptată prin lege și contestată la Curtea Constituțională.

Ministrul a adăugat că nu a discutat cu ministrul Muncii despre eventuale ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici, pentru moment. În schimb, se poartă discuții cu primarii privind sumele pe care administrațiile locale le primesc de la bugetul de stat.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va propune în cadrul Coaliției reluarea schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, similară celei acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de beneficiari au primit în total 800 de lei.

„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare.

S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite. Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai puternic creșterea inflației”, a declarat Florin Manole. El nu a putut preciza dacă va fi modificat pragul de venit până la care se acordă acest sprijin. Anul trecut, ajutorul de 800 de lei a fost oferit, în două tranșe - 400 de lei în luna aprilie și 400 în luna decembrie - seniorilor cu pensii mai mici de 2.740 de lei.