Coletele sub 150 de euro ar putea fi taxate. TVA și o taxă fixă de minimum 20 de lei, în planul autorităților

Republica Moldova. Cumpărăturile online din străinătate, inclusiv comenzile mici, sub 150 de euro, ar putea deveni mai scumpe. Autoritățile pregătesc introducerea TVA-ului de 20% și a unei taxe fixe de minimum 20 de lei pentru coletele livrate din afara Republicii Moldova, măsuri menite să aducă mai multă echitate fiscală și să reducă concurența neloială față de comercianții locali.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. În prezent, legislația prevede că produsele comandate din afara țării, cu o valoare mai mică de 150 de euro, sunt scutite de TVA și taxe vamale. Potrivit ministrului Finanțelor, această regulă nu a creat probleme timp de mai mulți ani, însă situația s-a schimbat radical în ultima perioadă.

„Această problemă nu a fost resimțită mulți ani de zile, dar în ultima perioadă, înțelegem cu toții, am ajuns la nivelul de 10.000 de colete pe zi”, a explicat Andrian Gavriliță.

El a precizat că, în prezent, doar comenzile care depășesc 150 de euro sau care întrunesc anumite condiții speciale sunt supuse procedurilor vamale, în timp ce majoritatea coletelor mici intră în țară fără taxe.

Ministrul spune că această situație creează un dezechilibru major pe piață, afectând comercianții locali care importă legal și plătesc toate taxele.

„Sistemul fiscal este construit ca o bună parte din venit să fie din TVA ca taxă de consum. Foarte mult consum se mută din regimul legal în cel scutit de taxe. Aceasta pune presiune și concurență neloială pentru toți cei care importă legal, plătesc taxele, mențin magazinele, angajați, salariați etc.”, a declarat Gavriliță.

Produsele de pe marketplace-urile chinezești sunt, în medie, cu aproximativ o treime mai ieftine decât cele vândute în Republica Moldova, tocmai pentru că nu sunt supuse acelorași obligații fiscale.

Potrivit ministrului, autoritățile nu intenționează să limiteze accesul cetățenilor la platformele internaționale de cumpărături, ci să aplice aceeași regulă pentru toți.

„Dacă regula generală este că pentru consum în această țară se plătește TVA 20%, atunci aceasta trebuie să fie regula pentru toți și pentru fiecare. Noi nu facem în grabă, pentru că nu vrem astăzi să creăm disconfort cetățenilor”, a subliniat oficialul.

Cel mai probabil, pe lângă TVA de 20%, va fi aplicată și o taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru fiecare colet, bani care vor fi virați direct în bugetul de stat.

Autoritățile discută deja cu marile platforme internaționale pentru ca taxele să fie reținute direct la momentul achitării comenzii.

„Atunci când cetățeanul va merge să achite pentru coșul de cumpărături, acel coș va include TVA 20% și o taxă fixă, probabil 20 de lei maximum. Banii vor fi transferați direct la bugetul de stat, iar cetățeanul nu ar trebui să resimtă mai mult nimic”, a spus ministrul Finanțelor.

Scopul este ca oamenii să nu fie nevoiți să meargă la vamă sau să completeze acte suplimentare.

Potrivit lui Andrian Gavriliță, implementarea sistemului ar putea avea loc în câteva luni, cel târziu până la 1 iulie, astfel încât cât mai multe platforme să fie deja înregistrate și să poată reține taxele automat.

„Cetățeanul nu ar trebui să aibă nicio altă grijă decât faptul că va plăti un preț corect, dar va continua să beneficieze de acest mecanism”, a menționat oficialul.

Datele statistice arată că, în Republica Moldova, comerțul online a crescut anul trecut cu 44% față de 2023. În 2024 au fost efectuate peste 12 milioane de livrări de la magazine online, dintre care 9,7 milioane au fost internaționale.

Cele mai multe comenzi au venit de pe platforme precum Temu, Joom, AliExpress, iHerb, Shein și MakeUp.