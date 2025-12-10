Guvernul analizează taxe pentru coletele online din Temu, Shein și AliExpress. Peste un miliard de lei venituri estimate pentru stat

Republica Moldova. Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri internaționale ar putea aduce bugetului de stat venituri de peste un miliard de lei, susține ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Oficialul a precizat că, deși suma exactă nu a fost calculată încă, impactul financiar al măsurii ar putea fi semnificativ, contribuind totodată la impozitarea corectă a importurilor care, până acum, evită aceste taxe.

„Nu exclud ca veniturile să depășească un miliard de lei pe an”, a declarat Andrian Gavriliță înaintea ședinței Guvernului din 10 decembrie.

Anterior, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul pregătește modificări în regimul coletelor comandate online, subliniind că introducerea unor taxe suplimentare este necesară nu doar din motive economice, ci și pentru siguranța cetățenilor.

Noile reglementări vor urmări două obiective principale: prevenirea introducerii în țară a produselor riscante sau neconforme și asigurarea unui cadru echitabil pentru comercianții locali, care se confruntă cu o concurență neloială din partea platformelor internaționale ce livrează bunuri fără taxe și controale vamale.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat într-o emisiune televizată că subiectul va fi reluat în 2026, la începutul anului sau în primăvară, când autoritățile vor decide implementarea efectivă a noilor reguli.

Cumpărăturile online au devenit tot mai populare în rândul moldovenilor, datorită prețurilor reduse și livrărilor gratuite. Platformele asiatice câștigă teren rapid, în timp ce magazinele locale încearcă să-și mențină afacerile. Antreprenorii se văd nevoiți să se adapteze rapid pentru a rămâne competitivi, altfel riscă închiderea activităților comerciale.

Potrivit datelor Poștei Moldovei, numărul coletelor comandate online a crescut de cel puțin trei ori în primele șase luni ale anului curent. 88% dintre produsele aduse provin din China, cele mai populare fiind haine, încălțăminte, aparate electronice și electrocasnice.

Introducerea taxelor și reglementărilor suplimentare ar putea aduce venituri substanțiale la bugetul de stat, estimate de autorități la peste un miliard de lei anual. În același timp, măsura ar urmări să reducă dezechilibrele din piața locală și să protejeze comercianții autohtoni, oferindu-le un cadru mai echitabil de concurență.

Guvernul urmează să detalieze în curând mecanismul de implementare a noilor reguli, inclusiv nivelul taxelor și procedurile de control, astfel încât atât statul, cât și cetățenii să beneficieze de un cadru clar și transparent.