O investiție publică de peste 37 de milioane de euro a golit una dintre cele mai faimoase promenade turistice din Europa

Una dintre cele mai cunoscute zone turistice din sudul Europei traversează o situație paradoxală. După o investiție publică de peste 37 de milioane de euro, menită să modernizeze complet infrastructura și să transforme spațiul într-un punct de atracție pentru vizitatori, zona a ajuns să fie ocolită de turiști. Efectele sunt vizibile în special în sectorul HoReCa, unde numeroase baruri și restaurante se află în pragul falimentului.

Situația este semnalată de reprezentanți ai industriei ospitalității din Mallorca, care avertizează că promenada Paseo Marítimo din Palma, una dintre cele mai animate zone de pe litoralul urban al insulei, a rămas aproape goală, în ciuda lucrărilor ample de modernizare finalizate recent.

Valerio Petrillo, antreprenor în domeniul turismului și proprietar al unui grup hotelier din Palma, susține că proiectul de reamenajare a promenadei nu a produs efectele economice așteptate. Potrivit acestuia, deși zona arată modern și este mai prietenoasă din punct de vedere urbanistic, turiștii nu mai frecventează promenada în numărul necesar pentru a susține activitatea comercială.

„La ce bun o promenadă frumoasă pe malul mării dacă este goală?”, a declarat Petrillo, subliniind discrepanța dintre investiția realizată și realitatea din teren.

Grupul său, Palma Emotions World, deține două localuri situate chiar pe Paseo Marítimo, Quentin’s American Bar și Made in Brasil. Antreprenorul afirmă că scăderea fluxului de turiști afectează direct încasările și pune presiune suplimentară pe afacerile deja lovite de costuri ridicate.

Potrivit lui Valerio Petrillo, una dintre cele mai mari probleme o reprezintă chiriile comerciale, care continuă să crească, în ciuda faptului că zona a pierdut din atractivitate. El a declarat pentru Majorca Daily Bulletin că „multe afaceri din zonă sunt în procedură de faliment”, iar contextul economic devine din ce în ce mai dificil pentru operatorii locali.

Antreprenorul a explicat că situația este cu atât mai greu de înțeles cu cât orașul, în ansamblu, începe să piardă turiști, iar costurile fixe pentru afaceri cresc constant. Lipsa locurilor de parcare pentru vizitatori este un alt factor major care contribuie la declinul activității comerciale de pe promenadă.

O evaluare similară vine și din partea lui Tomeu Mas, managerul Asociației Restaurantelor CAEB din Mallorca. Acesta a recunoscut public că promenada se află într-o „stare proastă” din punct de vedere al funcționării economice, în pofida investiției recente.

Mas a explicat că se încearcă identificarea unor soluții, însă problemele legate de accesibilitate și parcare nu au fost rezolvate. În plus, presiunea financiară exercitată de proprietarii spațiilor comerciale este tot mai mare, pe fondul renegocierii contractelor de închiriere.

„Contractele de închiriere vechi de zece ani urmează să fie reînnoite, iar prețurile se vor dubla. Toate eforturile afacerilor sunt îndreptate către plata chiriilor, marjele de profit s-au micșorat considerabil”, a transmis Tomeu Mas.

Promenada Paseo Marítimo a trecut recent printr-o transformare majoră, în urma unui proiect de modernizare evaluat la aproximativ 37,5 milioane de euro. Scopul principal al investiției a fost reducerea traficului auto și crearea unui spațiu mai verde, mai aerisit și mai prietenos pentru pietoni și bicicliști.

Tronsonul, cu o lungime totală de 3,4 kilometri, a fost transformat într-o zonă pietonală extinsă. Șoseaua care traversa anterior promenada, formată din șase benzi de circulație, a fost redusă la patru benzi. Spațiul câștigat a fost folosit pentru amenajarea de zone verzi, piste pentru biciclete și spații de recreere în aer liber.

Pe durata lucrărilor, activitatea economică din zonă a fost serios afectată. Antreprenorii din domeniul ospitalității au reclamat perturbări constante, acces dificil și o scădere vizibilă a numărului de clienți. Potrivit acestora, efectele s-au resimțit inclusiv în perioadele de sărbători, când se aștepta o creștere semnificativă a rezervărilor.

„A existat o scădere semnificativă a rezervărilor”, spun reprezentanții sectorului, subliniind că speranțele legate de revenirea turiștilor după finalizarea proiectului nu s-au concretizat.