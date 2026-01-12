Turiști blocați în Laponia, din cauza zborurilor anulate. Temperaturi scăzute în nordul Finlandei

Temperaturile extrem de scăzute din Finlanda au afectat operațiunile aeroportuare, după ce termometrele au indicat duminică dimineață minus 37 grade Celsius, îngreunând degivrarea aeronavelor și alte activități de pe aeroporturi, potrivit postului public Yle.

Mii de turiști au rămas blocați duminică în nordul Finlandei după ce zborurile de pe aeroportul Kittila au fost anulate din cauza frigului extrem. Temperaturile au scăzut la minus 37 grade Celsius dimineața, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni,.

Institutul Meteorologic Finlandez prognozează că gerul va continua luni în Kittila, situat în Laponia , cu temperaturi ce pot ajunge aproape de minus 40 grade Celsius. Zona este puțin populată, iar condițiile meteo severe afectează semnificativ transportul aerian și mobilitatea turiștilor.

Finlandezii sunt obișnuiți cu temperaturi scăzute, însă frigul din acest an, care afectează largi regiuni din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în anii precedenți. Zăpada abundentă, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat deplasările în mai multe zone europene.

În Germania, pasagerii trenurilor s-au confruntat duminică cu întârzieri și anulări prelungite după ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a suspendat vineri toate serviciile în nordul țării din cauza ninsorii abundente. Transportul feroviar rămâne afectat de condițiile meteo severe.

Autoritățile din Renania de Nord-Westfalia, cea mai populată regiune din vestul Germaniei, au anunțat că toate școlile vor rămâne închise luni și vor trece la cursuri online, după ce prognozele au indicat drumuri înghețate în întreaga zonă. Decizia a fost luată pentru a proteja elevii și personalul școlar în condițiile meteo periculoase.

În țările baltice, Estonia și Lituania, șoferii au fost sfătuiți să amâne călătoriile care nu sunt importante din cauza viscolului preconizat. Letonia a emis o alertă de ninsoare pentru vestul țării, avertizând populația să evite deplasările și să respecte măsurile de siguranță pe drumuri.