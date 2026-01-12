International

Turiști blocați în Laponia, din cauza zborurilor anulate. Temperaturi scăzute în nordul Finlandei

Turiști blocați în Laponia, din cauza zborurilor anulate. Temperaturi scăzute în nordul FinlandeiSursă foto: Freepik
Temperaturile extrem de scăzute din Finlanda au afectat operațiunile aeroportuare, după ce termometrele au indicat duminică dimineață minus 37 grade Celsius, îngreunând degivrarea aeronavelor și alte activități de pe aeroporturi, potrivit postului public Yle.

Turiști din Laponia, blocați pe aeroportul din Finlanda

Mii de turiști au rămas blocați duminică în nordul Finlandei după ce zborurile de pe aeroportul Kittila au fost anulate din cauza frigului extrem. Temperaturile au scăzut la minus 37 grade Celsius dimineața, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni,.

Institutul Meteorologic Finlandez prognozează că gerul va continua luni în Kittila, situat în Laponia , cu temperaturi ce pot ajunge aproape de minus 40 grade Celsius. Zona este puțin populată, iar condițiile meteo severe afectează semnificativ transportul aerian și mobilitatea turiștilor.

Gerul sever paralizează transportul în Europa

Finlandezii sunt obișnuiți cu temperaturi scăzute, însă frigul din acest an, care afectează largi regiuni din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în anii precedenți. Zăpada abundentă, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat deplasările în mai multe zone europene.

Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra
inghet

Inghet. Sursa foto: Freepik

În Germania, pasagerii trenurilor s-au confruntat duminică cu întârzieri și anulări prelungite după ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a suspendat vineri toate serviciile în nordul țării din cauza ninsorii abundente. Transportul feroviar rămâne afectat de condițiile meteo severe.

Măsuri de siguranță în Europa din cauza vremii severe

Autoritățile din Renania de Nord-Westfalia, cea mai populată regiune din vestul Germaniei, au anunțat că toate școlile vor rămâne închise luni și vor trece la cursuri online, după ce prognozele au indicat drumuri înghețate în întreaga zonă. Decizia a fost luată pentru a proteja elevii și personalul școlar în condițiile meteo periculoase.

În țările baltice, Estonia și Lituania, șoferii au fost sfătuiți să amâne călătoriile  care nu sunt importante din cauza viscolului preconizat. Letonia a emis o alertă de ninsoare pentru vestul țării, avertizând populația să evite deplasările și să respecte măsurile de siguranță pe drumuri.

Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
