Noi amenzi pentru turiștii din Europa. Măsuri stricte împotriva celor care nu respectă regulile

Mai multe țări din Europa vor introduce din această vară amenzi considerabile pentru comportamente necorespunzătoare ale turiștilor, de la tulburarea ordinii publice până la încălcarea regulilor locale, potrivit BBC.

În această vară, mai multe orașe europene au introdus sancțiuni severe pentru turiștii indisciplinați. În Albufeira, Portugaliei, purtarea costumului de baie în afara plajei poate fi amendată cu până la 1.500 euro, iar în Insulele Baleare din Spania, consumul de alcool în public poate ajunge la 3.000 €. Chiar și mici încălcări, precum părăsirea unui șezlong rezervat, pot afecta bugetul vacanței.

Autoritățile subliniază că noile reguli au scopul de a proteja atât localnicii, cât și turiștii responsabili. Jessica Harvey Taylor, șefa departamentului de presă al Oficiului de Turism al Spaniei din Londra, a declarat că regulile încurajează călătoriile responsabile și empatice și sunt concepute pentru a proteja experiențele de vacanță ale majorității turiștilor.

În Malaga, Spania, a fost lansată campania „Îmbunătățiți-vă șederea”, prezentată în autobuze, pe panouri și pe rețelele sociale. Aceasta promovează comportamente precum îmbrăcarea decentă, evitarea aruncării gunoiului, zgomotul excesiv și folosirea prudentă a trotinetelor electrice. Nerespectarea normelor poate atrage amenzi de până la 750 euro.

Un cod similar a fost introdus și în Albufeira, interzicând nuditatea, urinarea și abandonarea cărucioarelor în public. Poliția este prezentă în zonele cheie ale vieții de noapte, iar vizitatorii sunt sancționați. Astfel de coduri, comune în zone ecologice sau culturale sensibile, se extind acum și în stațiunile balneare.

Primarul orașului Calvià, Mallorca, Juan Antonio Amengual, a subliniat că turismul trebuie să protejeze mediul și să nu devină o povară pentru cetățeni. Autoritățile locale urmăresc armonia între turiști și societate, implementând sancțiuni pentru comportamente necorespunzătoare.

Lista amenzilor se extinde în întreaga Europă, astfel că Ryanair poate sancționa pasagerii care nu păstrează linișta cu 500 euro sau mai mult, drumeții în Cinque Terre cu 2.500 euro, fumătorii în Franța cu 90 euro, colectarea unei scoici în Grecia cu 1.000 euro, iar înotul în canalele Veneției cu 350 euro.