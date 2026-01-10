Taxe de vizită în orașele din România. Ce sume trebuie să plătească turiștii

De la 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează în mai multe orașe din România, inclusiv în Capitală, vor plăti o taxă specială. Autoritățile locale spun că sumele colectate vor fi folosite pentru promovarea turistică, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor pentru vizitatori. În Brașov, această măsură a fost aprobată de Consiliul Local Brașov încă din 2025.

Începând cu 2026, turiștii care se cazează în Brașov și în stațiunea Poiana Brașov vor plăti o taxă de 12 lei pe zi de sejur, din care 7 lei vor fi alocați promovării turistice, iar 5 lei serviciilor Salvamont. Măsura a fost aprobată de Consiliul Local Brașov în 2025 și se aplică tuturor persoanelor cazate în zonă.

Până în 2025, taxa de promovare turistică era de 1 leu pe zi pentru fiecare turist, valoare neschimbată din 2020. Brașov a fost inclus într-un top european al orașelor care surprind plăcut vizitatorii, fiind descris ca o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”.

De la începutul acestui an, fiecare turist cazat în București va plăti o taxă de 10 lei pe noapte, înlocuind vechiul sistem de calcul procentual. Potrivit primarului Ciprian Ciucu, schimbarea a fost făcută la cererea hotelierilor pentru a simplifica procedurile financiare și nu modifică substanțial veniturile aduse la buget.

Autoritățile estimează că taxa va aduce aproximativ 15 milioane de lei pe an, echivalentul a circa 2,9 milioane de euro. Sumele colectate vor fi utilizate pentru promovarea turistică și modernizarea infrastructurii din București, fără a fi oferite detalii concrete privind modul de implementare a proiectelor.

În Sibiu, taxa turistică este calculată ca 2% din costul total al cazării, fondurile fiind destinate dezvoltării turistice și culturale. În orașele mai mici, turiștii plătesc sume fixe, precum 2 lei pe zi în Câmpulung Moldovenesc și 5 lei în Târgu Neamț, cu excepția copiilor sub doi ani.

În alte orașe cu atracții turistice populare, precum Oradea, Suceava și Constanța, au fost introduse taxe care, potrivit autorităților locale, vor ajuta cu susținerea evenimentelor culturale, promovarea localităților și extinderea serviciilor destinate turiștilor.