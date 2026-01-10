Social

Taxe de vizită în orașele din România. Ce sume trebuie să plătească turiștii

Comentează știrea
Taxe de vizită în orașele din România. Ce sume trebuie să plătească turiștiiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

De la 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează în mai multe orașe din România, inclusiv în Capitală, vor plăti o taxă specială. Autoritățile locale spun că sumele colectate vor fi folosite pentru promovarea turistică, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor pentru vizitatori. În Brașov, această măsură a fost aprobată de Consiliul Local Brașov încă din 2025.

Brașov introduce o taxă turistică de 12 lei pe zi pentru vizitatori

Începând cu 2026, turiștii care se cazează în Brașov și în stațiunea Poiana Brașov vor plăti o taxă de 12 lei pe zi de sejur, din care 7 lei vor fi alocați promovării turistice, iar 5 lei serviciilor Salvamont. Măsura a fost aprobată de Consiliul Local Brașov în 2025 și se aplică tuturor persoanelor cazate în zonă.

Până în 2025, taxa de promovare turistică era de 1 leu pe zi pentru fiecare turist, valoare neschimbată din 2020. Brașov a fost inclus într-un top european al orașelor care surprind plăcut vizitatorii, fiind descris ca o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”.

Taxă de 10 lei pe noapte pentru turiștii care visează Capitala

De la începutul acestui an, fiecare turist cazat în București va plăti o taxă de 10 lei pe noapte, înlocuind vechiul sistem de calcul procentual. Potrivit primarului Ciprian Ciucu, schimbarea a fost făcută la cererea hotelierilor pentru a simplifica procedurile financiare și nu modifică substanțial veniturile aduse la buget.

Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
Centrul Vechi, București

Sursa foto: dreamstime.com

Autoritățile estimează că taxa va aduce aproximativ 15 milioane de lei pe an, echivalentul a circa 2,9 milioane de euro. Sumele colectate vor fi utilizate pentru promovarea turistică și modernizarea infrastructurii din București, fără a fi oferite detalii concrete privind modul de implementare a proiectelor.

Orașele din România aplică taxe turistice variate pentru vizitatori

În Sibiu, taxa turistică este calculată ca 2% din costul total al cazării, fondurile fiind destinate dezvoltării turistice și culturale. În orașele mai mici, turiștii plătesc sume fixe, precum 2 lei pe zi în Câmpulung Moldovenesc și 5 lei în Târgu Neamț, cu excepția copiilor sub doi ani.

În alte orașe cu atracții turistice populare, precum Oradea, Suceava și Constanța, au fost introduse taxe care, potrivit autorităților locale, vor ajuta cu susținerea evenimentelor culturale, promovarea localităților și extinderea serviciilor destinate turiștilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:44 - Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota d...
19:35 - Noi amenzi pentru turiștii din Europa. Măsuri stricte împotriva celor care nu respectă regulile
19:27 - Mihai Mitoșeru, despre tatăl lui: Deși m-a părăsit, i-am fost alături în ultimii trei ani din viață
19:16 - Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
19:09 - Victor Ponta: Ministrul Apărării este obligat să explice fondurile trimise Ucrainei. Sunt bani publici
19:00 - Femeia care a amanetat bijuteriile pentru o țară. Destinul Doamnei Stanca

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale