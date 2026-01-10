Orașul unde turiștii sunt amendați dacă se opresc prea mult pentru fotografii

În Portofino, localitate de pe Riviera italiană (regiunea Liguria), autoritățile au introdus o măsură neobișnuită pentru vizitatori: în anumite puncte foarte aglomerate, opririle prelungite – inclusiv cele dedicate fotografiilor și selfie-urilor – pot fi sancționate cu amendă.

Măsura este legată de așa-numitele „zone roșii” stabilite în puncte considerate critice în sezonul turistic. Potrivit ansa.it, acestea vizează în special Piazzetta (Piazza Martiri dell’Olivetta) și zona molo-ului Umberto I, locuri unde se formează frecvent grupuri care se opresc pentru fotografii.

În aceste perimetre, regula urmărește să prevină staționarea, nu să interzică trecerea: oamenii pot circula, pot intra în localuri sau pot continua plimbarea, însă opririle care blochează accesul sau creează înghesuială sunt cele vizate de sancțiuni.

Un element important este că ordinul local nu se referă la fotografia în sine, ci la „stazionamento”, termen folosit în Italia pentru staționare/oprire. În practică, mesajul transmis turiștilor este să evite opririle lungi în punctele înguste și intens circulate, mai ales atunci când se creează cozi sau se blochează trecerile.

Potrivit wired.it, intervalul orar menționat este, de regulă, în partea de zi, în special între 10:30 și 18:00, în sezonul de vârf. De asemenea, amenzile sunt cuprinse între 65 și 275 de euro, în funcție de abatere și de modul de aplicare prevăzut de ordin.

În anul 2025, ilmugugnogenovese.it a semnalat revenirea semnalizărilor și a regulilor din zonele aglomerate, în contextul ordinelor sezoniere anunțate pentru gestionarea fluxurilor de vizitatori.

Autoritățile locale au argumentat că, în perioadele în care vin mulți turiști, spațiile de pe chei și din piațeta centrală pot deveni puncte de risc: sunt zone înguste, iar opririle în grup pot produce blocaje, inclusiv în apropierea punctelor de îmbarcare.

Potrivit ANSA, primarul Matteo Viacava a descris problema ca fiind una de siguranță, legată de adunarea oamenilor în puncte de trecere și de așteptarea grupurilor în zone sensibile. Astfel, măsura urmărește și menținerea culoarelor libere pentru situații de urgență, în condițiile în care un blocaj pietonal poate îngreuna intervenția în spații deja limitate.

Relatările din presa internațională despre „amenzi pentru selfie” au atras atenția tocmai prin formularea simplificată, însă aplicarea vizează staționarea în zone unde oprirea este interzisă, nu actul de a face fotografii. Cu alte cuvinte, o fotografie rapidă, fără a opri circulația, nu este prezentată ca ținta principală, iar problema apare când oprirea devine prelungită și se formează dopuri pietonale.

Autoritățile din Portofino au anunțat, de-a lungul timpului, mai multe măsuri sezoniere privind conduita în spațiile publice, justificate prin necesitatea menținerii ordinii în perioadele cu un număr mare de vizitatori. În vara anului 2025, tg24.sky.it, a relatat despre un set extins de interdicții temporare, care a fost valabil până la 30 septembrie și care a inclus vestimentația și acțiunile oamenilor, regulile fiind însoțite și de amenzi.

În acest context, regula privind opririle prelungite în punctele „roșii” se aplică strict în zonele în care turiștii se opresc frecvent pentru fotografii, iar circulația pietonală este blocată cel mai ușor.