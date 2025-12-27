De ce turiștii nu pot călători singuri în Bhutan și sunt obligați să aibă ghid autorizat

Bhutanul aplică de mai mulți ani o politică turistică prin care limitează numărul de vizitatori și controlează modul în care aceștia călătoresc, astfel încât locurile culturale și naturale să nu fie afectate, iar banii din turism să ajungă și la comunitățile locale. În practică, una dintre cele mai vizibile reguli pentru vizitatori este obligația de a fi însoțiți de un ghid acreditat, ceea ce face ca „turismul pe cont propriu”, în sensul clasic al cuvântului, să fie restrâns. Regula nu ține doar de organizare sau confort, ci este legată de modul în care autoritățile gestionează accesul turiștilor și traseele.

Pe site-ul oficial al turismului din Bhutan, autoritățile precizează că, pentru călătoriile de după 23 septembrie 2022, vizitatorii își pot organiza singuri călătoria - cazare, transport și program- fără să mai fie obligați să apeleze la un operator turistic. Totuși, aceeași sursă precizează că prezența unui ghid autorizat rămâne obligatorie pe durata vizitei.

Această obligație este reluată și de Departamentul de Stat al SUA, care notează că, deși rezervarea prin operator acreditat nu mai este impusă, turiștii care vor să viziteze obiective din afara zonelor Paro sau Thimphu trebuie să fie însoțiți de un ghid acreditat.

În plus, pentru drumeții și trasee montane, regula este și mai strictă: toate traseele de trekking trebuie făcute cu ghid sau operator acreditat.

Obligația ghidului funcționează ca un instrument de control al fluxurilor și al modului în care se desfășoară turismul. Bhutan promovează un model turistic orientat spre un număr mai mic de vizitatori și spre cheltuieli mai mari pe cap de turist, cu scopul de a limita efectele turismului de masă și de a păstra calitatea vizitei.

Ghidul are, astfel, o funcție dublă: sprijină vizitatorul în planificare și vizitare, iar statul păstrează o formă de monitorizare a traseelor, a regulilor locale și a accesului la obiective sensibile.

În Bhutan, multe vizite au loc în spații religioase și la monumente unde există reguli stricte privind accesul, ținuta și comportamentul. Autoritățile explică faptul că ghidul îi ajută pe turiști să se deplaseze în siguranță, ținând cont de relief și altitudine, și să respecte regulile locale.

Din aceeași logică face parte și controlul cazării: turiștii pot sta doar în unități aprobate de autorități. În mod similar, pentru intrarea cu mașina personală există taxe zilnice, iar ghidul rămâne obligatoriu.

Pe lângă obligația de a avea ghid, Bhutan aplică o taxă zilnică, numită taxa pentru dezvoltare durabilă (Sustainable Development Fee – SDF). Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, această taxă este plătită de toți vizitatorii, iar fondurile sunt direcționate către domenii precum sănătatea, educația, protecția mediului și programe de conservare culturală

Nivelul SDF menționat oficial este de 100 de dolari pe noapte pentru adulți (majoritatea naționalităților), cu reduceri pentru copii; pentru cetățenii Indiei se aplică un tarif diferit. În paralel, taxa de viză este de 40 de dolari, iar procesarea poate dura până la cinci zile, potrivit informațiilor oficiale.

În practică, pentru un turist străin, „călătoritul singur” înseamnă cel mult organizarea pe cont propriu a cazării și transportului, fără agenție, însă deplasarea și vizitarea obiectivelor rămân condiționate de prezența unui ghid autorizat.

Autoritățile precizează că nu mai este necesar un permis de traseu dacă turistul este însoțit de un ghid certificat, iar controlul se face prin această obligație, nu prin documente separate.