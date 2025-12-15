Grevă la muzeul Luvru. Angajații cer renovări urgente și mai mult personal

Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris au anunțat că vor demara, începând de luni, o grevă pentru a solicita renovări urgente și extinderea personalului.

Această acțiune sindicală survine într-un context dificil pentru instituție, afectată recent de mai multe incidente care au provocat pagube materiale și au ridicat semne de întrebare privind siguranța clădirii.

Greva vizează, de asemenea, protestarea împotriva majorării prețurilor biletelor pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene, inclusiv turiștii britanici și americani.

Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, traversează o perioadă complicată după mai multe evenimente recente.

Pe 19 octombrie, un jaf de bijuterii a dus la dispariția unor obiecte de patrimoniu francez în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro. Patru persoane au fost arestate, însă bijuteriile nu au fost recuperate.

În noiembrie, o scurgere de apă a deteriorat între 300 și 400 de reviste, cărți și documente din departamentul egiptean.

Ulterior, o galerie cu nouă săli dedicată ceramicii grecești antice a fost închisă din cauza temerilor legate de siguranța tavanului.

Toate aceste evenimente au dus la reacția sindicatului și la decizia de a organiza o grevă continuă. „Personalul simte astăzi că este ultimul bastion înainte de prăbușire”, au declarat reprezentanții celor trei sindicate – CGT, Sud și CFDT.

Sindicatele susțin că jaful de bijuterii a scos la iveală ani de dificultăți, reduceri de personal și investiții insuficiente în muzeu. Anul trecut, instituția a avut 8,7 milioane de vizitatori.

De asemenea, sindicaliștii consideră discriminatorie majorarea prețurilor biletelor cu 45% pentru vizitatorii din afara Spațiului Economic European, decizie luată pentru a finanța lucrările de renovare.

Persoanele din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor plăti, începând din ianuarie, 32 de euro pentru a intra în muzeu.

„Considerăm că aceasta este o discriminare inacceptabilă”, a declarat Christian Galani, reprezentant al sindicatului CGT care reprezintă angajații Luvrului.

„Mai grav, acești vizitatori vor trebui să plătească mai mult pentru a vedea un muzeu în stare de degradare, unde nu pot accesa întreaga colecție din cauza lipsei cronice de personal și a închiderii periodice a unor săli.”

El a adăugat:

„Este împotriva universalității culturii și a ideii de acces egal. De exemplu, acest lucru va avea un impact asupra turiștilor britanici, dar dacă eu merg la British Museum, intrarea este gratuită”.

Sindicatele sunt, de asemenea, preocupate de reducerea personalului și condițiile de muncă. Din 2015, au fost eliminate 200 de locuri de muncă, multe dintre acestea în domeniul securității.

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a avertizat în repetate rânduri cu privire la starea clădirii și la costurile ridicate de întreținere. În ianuarie, ea a declarat că vizitarea clădirii supraaglomerate a devenit o „calvar fizic”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat un proiect major de construire a unei noi intrări în muzeu și amenajarea unei săli speciale pentru „Mona Lisa”.

Greva va putea duce la închiderea parțială sau totală a muzeului timp de câteva zile, chiar în perioada de vârf a vizitelor, afectând astfel programul și planurile turiștilor.