Turiștii non-europeni vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru Versailles și Luvru

Palatul Versailles va crește cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Spațiului Economic European (SEE), începând cu 14 ianuarie.

Decizia urmează politica aplicată anterior de Muzeul Luvru și a fost propusă de Ministerul Culturii pentru a diferenția tarifele în funcție de proveniența vizitatorilor, potrivit Le Figaro.

Începând cu 14 ianuarie, cetățenii din afara SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, vor plăti 35 de euro pentru a vizita domeniul lui Ludovic al XIV-lea, față de 32 de euro în prezent. Aceasta reprezintă o creștere de 9,4%.

Decizia a fost luată pe 27 noiembrie în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al instituției publice care administrează Palatul Versailles.

Conform estimărilor bazate pe numărul de vizitatori pentru 2024, majorarea tarifelor ar putea genera 9,3 milioane de euro suplimentari anual.

Anul trecut, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% au fost străini. Primul contingent de vizitatori străini îl reprezintă americanii, cu 15% din totalul vizitatorilor, urmați de chinezi și italieni, fiecare cu 6%, potrivit raportului anual al instituției, care include și grădinile și cele două Trianon.

La sfârșitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis și el majorarea prețului biletului de intrare pentru rezidenții din afara SEE. Începând cu 14 ianuarie, aceștia vor plăti 32 de euro față de 22 de euro în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de 45%.

Această măsură face parte dintr-o politică mai largă anunțată de ministrul Culturii, Rachida Dati, la sfârșitul lunii ianuarie. Ea a declarat pentru Le Figaro:

„Poziția mea în această privință este foarte clară: doresc ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru biletul de intrare și ca acest supliment să finanțeze renovarea patrimoniului național”.

Ministrul a adăugat că se urmărește „o adevărată ruptură” în politica tarifară din Franța și a precizat: „Francezii nu au de gând să plătească totul singuri”.

Potrivit Ministerului Culturii, diferențierea tarifelor ar putea genera în total între 20 și 30 de milioane de euro venituri suplimentare pe an.

Aceasta se va aplica progresiv, până în 2026, vizitelor la principalele obiective culturale frecventate de publicul extraeuropean, precum Opera din Paris, Sainte-Chapelle sau Castelul Chambord.