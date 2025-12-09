Cât costă un bilet de intrare la Cazinoul din Constanța. Noile metode prin care se fac venituri suplimentare

În primăvara anului 2025, Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului după o restaurare care a consumat cinci ani de muncă intensă, sute de specialiști și o investiție care a depășit cu mult calculele inițiale. Pentru constănțeni și turiști, reîntoarcerea sa în circuitul cultural a fost un moment emoționant — o clădire istorică, odinioară ruinată și abandonată, și-a recăpătat strălucirea.

Pentru administrația locală și pentru cei care au coordonat proiectul, însă, redeschiderea a însemnat începutul unei noi provocări: reducerea unei găuri financiare uriașe și transformarea monumentului într-o atracție sustenabilă, capabilă să se autofinanțeze. Iar răspunsul a venit rapid printr-o serie de tarife, servicii și activități tematice, care i-au transformat interiorul într-un adevărat laborator de marketing cultural.

Restaurarea Cazinoului a fost un proces complicat, mult mai lung decât estimările inițiale. În 2020, când au început lucrările, proiectul era evaluat la aproximativ 94 de milioane de lei. Pe parcurs, costurile au crescut accelerat, iar finalul a găsit investiția trecând de pragul de 200 de milioane de lei. Diferența nu a venit doar din supraevaluări, ci mai ales din descoperirile făcute pe parcursul intervențiilor. Sub straturile deteriorate, echipele au găsit structurile metalice proiectate de Anghel Saligny în urmă cu peste un secol, într-o stare surprinzător de bună. Acestea nu au fost înlocuite, ci doar tratate cu substanțe speciale pentru a-și păstra autenticitatea. La fel s-a întâmplat și cu pereții din piatră naturală, care, contrar așteptărilor, nu aveau nevoie de reconstrucție. Au fost curățați, conservați și lăsați vizibili, exact cum îi gândise arhitectul Daniel Renard.

Cea mai spectaculoasă transformare a avut loc în sala principală, acolo unde meșteșugari specializați au refăcut decorațiunile Art Nouveau după modelele originale. Scena a fost reconstruită din pin siberian, un lemn rar și costisitor, și au fost aplicate kilograme întregi de foiță de aur, necesare pentru a reda rafinamentul pierdut. Fiecare detaliu, de la balustrade la arcade, a fost restaurat manual. Cei care intră astăzi în clădire au impresia că pășesc în 1910, când Cazinoul își aprindea pentru prima dată luminile și devenea emblema modernității românești.

Dar această renaștere a venit la pachet cu o întrebare importantă: cât costă întreținerea unui monument atât de fragil, în permanență atacat de vânt, sare și umezeală? Răspunsul îl găsim în politica actuală de tarife. Un bilet obișnuit de vizitare costă 53 de lei pentru adulți și 26 de lei pentru elevi, studenți sau pensionari. Copiii sub șapte ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit. Pentru unii vizitatori, suma poate părea ridicată. Pentru alții, este un preț firesc pentru accesul într-o clădire restaurată la standarde internaționale, una care, spre deosebire de muzeele obișnuite, presupune costuri de conservare crescute din cauza amplasării sale la doar câțiva metri de mare.

Pe lângă biletele standard, Cazinoul a dezvoltat rapid o strategie de monetizare, profitând de popularitatea recâștigată. Exemplul cel mai clar este programul special de Crăciun. În luna decembrie, monumentul devine o atracție tematică, cu activități premium și experiențe personalizate. Prima dintre ele este ședința foto profesională la bradul împodobit în Sala Oglinzilor — o premieră după redeschidere. Cei care vor o astfel de amintire plătesc 600 de lei pentru o sesiune de 30 de minute, cu fotograf inclus. Rezervările se fac online, iar interesul este suficient de mare încât sloturile se ocupă rapid, mai ales în weekend.

Tot în zona de experiențe, Cazinoul oferă o proiecție imersivă inspirată din poveștile epocii lui Carol I, un film tematic care poate fi vizionat în muzeul de la demisol. Prețul accesului este de 40 de lei, o sumă moderată pentru un produs multimedia care place în special turiștilor străini. Există și fotografii tematice printate pe loc, disponibile între 16 și 20 decembrie, unde vizitatorii primesc o vedere festivă cu imaginea lor, la un preț de 50 de lei. Elevii și grupurile școlare beneficiază de pachete combinate, care includ filmul și fotografia, la un tarif de 75 de lei. Administrativ, este o metodă eficientă de a genera venituri constante într-o perioadă în care alte instituții culturale abia reușesc să acopere costurile de funcționare.

Pentru un ochi critic, toate aceste activități pot părea o comercializare excesivă a patrimoniului. Pentru cine privește mai pragmatic, însă, ele reprezintă soluția logică prin care un monument atât de complex poate supraviețui financiar. Cazinoul nu este o clădire obișnuită. Este o operă de artă expusă permanent la vânt, umiditate, sare și variații extreme de temperatură. Restaurarea a costat mult, dar întreținerea este la fel de importantă. Iar într-o țară în care fondurile culturale sunt adesea insuficiente, auto-susținerea devine singura garanție că investiția făcută nu se va eroda din nou în câțiva ani.

Paradoxal, tocmai reinventarea comercială a Cazinoului îl readuce în poziția care i-a definit existența în 1910. La vremea aceea, nu era doar o clădire frumoasă, ci un spațiu al spectacolelor, al balurilor, al oamenilor care veneau să fie văzuți, să se fotografieze, să trăiască experiențe. Astăzi, el joacă același rol, dar într-o manieră adaptată secolului XXI. Expozițiile permanente, documentele istorice, planurile originale expuse, poveștile despre viziunea lui Carol I și despre arhitectura Art Nouveau sunt completate de elemente moderne care îl fac accesibil noilor generații.

Istoric, clădirea a fost întotdeauna o metaforă a transformărilor României. Legendele sale, simbolurile sculptate ale scoicilor — trimiteri discrete la mitul nașterii zeiței Venus — și destinul său dramatic, între glorie și abandon, fac parte din povestea orașului. În timp ce valurile i-au spălat fațada, memoria colectivă a continuat să o privească drept un simbol al frumuseții vulnerabile. Astăzi, restaurația nu i-a redat doar culoarea, ci și mândria.