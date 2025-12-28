Monden

Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul

Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântulSelly alături de familia de sărbători. Sursa foto: Facebook/Selly
Maria Cristea a declarat, despre poza postată de Selly alături de familia sa de sărbători, că fotografia „nu transmite nici simplitate, nici naturalețe”, ci „mârlănie”. „Iar când mârlănia este afișată de un „formator de opinie”, devine model”, a mai scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Maria Cristea: „Selly se vrea formator de opinie, idol al puștilor”

Maria Cristea a afirmat, despre fotografia postată de Selly, că nu ar fi o poză banală, ci „un mesaj public”. „Pentru că Selly se vrea formator de opinie, idol al puștilor, reper de „normalitate” pentru o generație care încă învață cum se stă la masă, cum se vorbește, cum se trăiește”, a mai spus aceasta.

Potrivit ei, „imaginea se vrea caldă și iese rece ca piatra din care e făcută masa. Și nu întâmplător: o masă din piatră nu este pentru mâncat, ci pentru disecat. Pentru o morgă e ideală. Pentru o familie, e semnul clar că viața a fost confundată cu showroom-ul”.

„Kitschul clasic al banului fără gust”

Maria Cristea a afirmat că pe masă nu se află „nimic firesc”, ci doar obiecte așezate fără un scop clar, inclusiv frapiera, pusă pe masă ca element de decor, deși locul ei este lângă masă, pe trepied.

„Un detaliu mic, dar devastator: nu doar că nu știu ce folosesc, dar nici unde se pune. Exact genul de greșeală pe care o faci când mimezi rafinamentul fără să-l înțelegi. Scaunele sunt bune pentru poză, pentru Instagram, pentru orice, mai puțin pentru stat la masă. Decorul? Nu e lux. E kitsch pur. Kitschul clasic al banului fără gust, al obiectului scump folosit prost”, a mai scris aceasta.

„Viața lor nu e trăită ci afișată ca în vitrinele din Amsterdam”

Maria Cristea a afirmat că fotografia nu transmite „nici simplitate, nici naturalețe”, ci transmite „mârlănie”.

 „Iar când mârlănia este afișată de un „formator de opinie”, devine model. În orice casă cu un minim de educație, masa este un spațiu al respectului. Nu te așezi cu tălpoaiele goale expuse, nu transformi masa în scenă de nonșalanță suburbană. Tălpoaiele goale nu sunt relaxare, sunt lipsă de bun-simț. Nu e libertate, e neam prost”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat: „Contrastul e grotesc: masă „impunătoare”, decor „de fițe”, frapieră pusă aiurea și zero cultură a mesei. Banii fără educație își spun agresiv cuvântul. Iar când idolul puștilor afișează asta ca normalitate, mesajul e clar: nu contează cum stai la masă, contează doar să fii văzut. Nu văd o familie relaxată, ci o vitrină. Viața lor nu e traita ci afisata ca in vitrinele din Amsterdam. Iar sub masa rece, de morgă, stă adevărul pe care puștii îl vor copia fără să știe: mârlănia a ajuns standard”.

1 comentarii

  1. ivanovioan57 spune:
    28 decembrie 2025 la 17:12

    Perfect adevarat !

