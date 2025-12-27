Ce calități ar trebui să aibă viitorul ministru al Educației: Nu trebuie să fie o simplă opțiune administrativă

Asociația cercetătorilor români Ad Astra solicită Guvernului și Parlamentului să trateze cu „gravitatea cuvenită” numirea viitorului ministru al Educației și Cercetării (MEC). „Acesta nu trebuie să fie o simplă opțiune administrativă, ci un lider capabil să modeleze generațiile care vor construi România de mâine, a transmis Ad Astra, într-un comunicat.

Ad Astra și-a exprimat „profunda preocupare și interesul autentic” pentru procesul de selecție al noului ministru, considerând că decizia nu este doar o schimbare administrativă, ci una fundamentală pentru direcția sistemului educațional și de cercetare în următorii ani.

„Solicităm, prin urmare, cu maximum de responsabilitate civică, ca autoritățile implicate să facă public și să discute în mod transparent cu societatea civilă profilul competențial al viitorului ministru. Acest profil nu trebuie să fie o simplă listă formală de condiții, ci să garanteze că persoana aleasă poate face față marilor provocări ale prezentului”, se arată în comunicat.

Asociația a mai transmis că viitorul ministru trebuie să aibă o viziune clară, strategică și pe termen lung pentru educația românească, axată pe egalitate de șanse, calitate și relevanță pentru societatea secolului XXI. Integritatea morală și profesională este, de asemenea, indispensabilă: „Ministrul trebuie să aibă o înțelegere profundă a sistemului educațional și de cercetare, dobândită prin experiență academică solidă sau realizări managerial-economice în sectoare bazate pe cunoaștere. Credibilitatea, abilitățile de management strategic, capacitatea de a conduce instituții complexe și de a implementa reforme coerente sunt considerate esențiale.

Viitorul ministru trebuie, totodată, să fie un bun negociator și comunicator, orientat spre soluții practice bazate pe date și dovezi științifice, capabil să rezolve probleme structurale precum corupția în educație, abandonul școlar, deficitul de personal didactic, subfinanțarea cercetării, modernizarea curriculum-ului și infrastructurii”.

Ad Astra atrage atenția că ministrul Educației trebuie să știe să integreze cele mai bune practici educaționale internaționale și să atragă fonduri europene pentru educație și cercetare: „De asemenea, este necesară înțelegerea provocărilor și oportunităților digitale, sprijinirea inițiativelor INCD-urilor de a atrage cercetători de calitate din străinătate și capacitatea de a lua decizii tehnice dificile, fără a ceda presiunilor politice sau partinice.

Chemăm Guvernul și Parlamentul să trateze această numire cu gravitatea cuvenită. Viitorul ministru nu trebuie să fie o simplă opțiune administrativă, ci liderul care va modela generațiile care vor construi România de mâine”.

Ad Astra se oferă să participe la un dialog constructiv, oferind expertiza comunității sale pentru definirea și evaluarea profilului viitorului ministru: „Credem că doar printr-un proces transparent și bazat pe competențe vom putea asigura un sistem educațional puternic, echitabil și modern”.

Actualul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, a demisionat luni, 22 decembrie, explicând că sistemul de educație nu mai este într-un pericol iminent și că România a scăpat de amenințarea suspendării fondurilor europene. David a precizat că a luat decizia pentru a se întoarce la profesia sa de psiholog și că era corect ca bugetul pe 2026 să fie gestionat de ministrul care îl va administra.

El a mai declarat că a informat din vară premierul Ilie Bolojan despre intenția sa de a părăsi funcția după o perioadă scurtă.