Fotografia de Crăciun a Ducilor de Cambridge a cucerit internetul. Moment inedit cu Prințul George și Prințesa Charlotte

Prințul William și Kate Middleton continuă tradiția sezonului festiv, dezvăluind fotografia anuală de Crăciun a familiei lor. Cei doi, ambii în vârstă de 43 de ani, apar alături de copiii lor: Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani.

Fotografia, realizată în aprilie 2025 de către Josh Shinner, a fost publicată joi, 18 decembrie, pe conturile de social media ale cuplului regal.

În imagine, familia este surprinsă stând într-un câmp plin de narcise, apropiindu-se pentru fotografia oficială. Prințul William și Louis poartă pulovere verzi închis și blugi albaștri, în timp ce Charlotte, sprijinindu-și capul pe umărul tatălui, poartă un pulover Fair Isle verde și o eșarfă asortată.

Potrivit surselor, această fotografie pare să provină din aceeași ședință foto folosită pentru urările de Ziua Tatălui pentru Prințul William, dar și pentru portretele aniversării a 7-a a Prințului Louis în aprilie și a celei de-a 12-a a Prințului George în iulie. În acele ocazii, Kate Middleton nu a apărut în fotografiile publicate de familie.

Fotograful Josh Shinner a mai realizat anterior portrete ale Ducesei de Cambridge.

De regulă, Prințul William și Kate Middleton publică anual un nou portret de familie pentru fotografia de Crăciun.

Totuși, anul trecut, ei au ales să distribuie un cadru dintr-un videoclip anterior, care surprindea familia petrecând timp în aer liber.

Acesta anunța și finalizarea tratamentului de chimioterapie al Ducesei, care declarase în martie că urmează un tratament pentru cancer și, ulterior, la începutul anului 2025, că se află în remisie.

Familia Prințului și a Ducesei de Wales a fost văzută ultima dată împreună la serviciul anual de colinde „Împreună de Crăciun”, organizat de Kate, pe 5 decembrie.

George, Charlotte și Louis au participat alături de părinți, ca în anii precedenți, pentru a susține evenimentul de sărbători al mamei lor.

În fiecare an, membrii familiei regale britanice participă la slujba de Crăciun la Biserica St Mary Magdalene din Sandringham. După serviciu, aceștia întâmpină persoane venite să le ureze sărbători fericite, iar Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis primesc adesea mici cadouri de la public.

Ulterior, familia regală se întoarce la Sandringham House pentru prânzul festiv, care include curcan, cartofi, umplutură și alte preparate.

La ora 15:00, ora locală, membrii familiei urmăresc tradiționalul discurs de Crăciun al Regelui Charles, urmat de ceaiul de după-amiază și deserturi. În ceea ce privește schimbul de cadouri, se respectă obiceiul de a oferi „cadouri amuzante și ieftine” în Ajunul Crăciunului.