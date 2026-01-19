De la laude la acuzații. Crin Bologa, fostul șef DNA, și-a schimbat radical discursul despre legile justiției. Ce spunea în 2022

Un fost oficial al statului român, prezent în perioada adoptării ultimei versiuni a legilor justiției, a făcut dezvăluiri legate de modul în care au fost redactate și adoptate acestea și despre cine a decis să oprească anchetele de mare corupție. Crin Bologa, fostul șef al DNA în perioada 2020-2023, a dezvăluit ce i-a spus președintele Klaus Iohannis în momentul în care și-ar fi exprimat îngrijorarea față de modificările aduse în acest context. Declarațiile au fost făcute în timpul dezbaterii „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, organizată la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj. În dezbaterea din Comisiile Juridice ale Parlamentului din 2022, Crin Bologa avea doar cuvinte de laudă despre legile justiției. Discursul său din perioada respectivă a fost distribuit de jurnalistul Dan Andronic.

El a criticat, de asemenea, numirile unor persoane considerate incompetente în funcții-cheie în acea perioadă. Bologa a amintit că, în 2022, le-a explicat parlamentarilor din Comisia juridică cât de nocive ar putea fi prevederile respective dacă ar fi aplicate integral.

„În Comisia juridică aveam impresia că i-am convins pe cei de acolo. Când era de votat, toți primeau un mesaj pe telefon, în Comisia juridică a Parlamentului și se vota cu totul altceva. De asta fac trimitere la acele centre de reflecție”, a spus Bologa, potrivit ClujJust.ro.

El a adăugat că, fiind într-o situație fără ieșire, a solicitat o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis.

„Am fost la Cotroceni, i-am explicat ce se întâmplă și mi-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște. Indiferent ce se întâmplă... Vă spun doar ce poate fi dovedit. Am avut mai multe întâlniri, nu pot să vă povestesc. Dar unde am probe, pot să vă și spun. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au continuat și legile au fost adoptate”, a mai spus el.

Fostul șef al DNA a mai declarat că anumite instituții ale statului, responsabile cu protejarea democrației și a ordinii constituționale, ar fi folosit pârghiile de care dispuneau pentru a susține numirea în funcții cheie a unor persoane „incompetente și ușor de șantajat”.

„Și aici e vorba nu numai de sistemul de Justiție, e vorba de statul de drept, de toate instituțiile din România”, a spus Bologa.

Jurnalistul a remarcat schimbarea de poziție a fostului șef al DNA față de legile justiției.

„Crin Bologa, fostul șef al DNA, pe vremea când era șeful DNA lăuda Legile Predoiu la dezbaterea din Comisiile Juridice ale Parlamentului. Acum spune cu totul altceva. Ce i-ați făcut lui Bologa din 2022 în 2026 de s-a sucit?”, a scris Dan Andronic pe TikTok.

În 2022, fostul șef al DNA, spunea că schimbările legislative Direcția Națională Anticorupție erau benefice pentru instituție. El explica că acestea garantau independența funcțională, autonomia de lucru și un buget propriu, corectând totodată anumite prevederi controversate introduse în 2017-2018.

„Am participat împreună cu celelalte instituții din domeniul judiciar la mai multe ședințe de analiză în cadrul Ministerului Justiției. Ca urmare a acestor observații ale noastre s-a ajuns la proiecte de legi ale justiției în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, LA PROIECTE CARE PE NOI ÎN MARE MĂSURĂ NE MULȚUMESC.

Aceste PROIECTE NE GARANTEAZĂ INDEPENDENȚA FUNCȚIONALĂ, ne garantează autonomia de funcționare, ne garantează un buget distinct și MULTE DINTRE PREVEDERE AU REPARAT UNELE... UNELE DISPOZIȚII ALE LEGILOR JUSTIȚIEI INTRODUSE ÎN PERIOADA 2017-2018”, afirma Crin Bologa.

În dezbaterea respectivă, Crin Bologa susținea că noile proiecte de lege îi ofereau instituției posibilitatea de a recruta și revoca procurorii, subliniind că independența funcțională și autonomia în cadrul Parchetului General erau garantate în conformitate cu Convenția Europeană

„În aceste proiecte noi avem posibilitatea de a ne recruta oamenii, ceea ce am pierdut în ultima perioadă. Avem și posibilitatea de a revoca procurorii din Direcția Națională Anticorupție. Și de asemenea, se prevede în mod expres, în conformitate cu Convenția Europeană privind Corupția și Convenția 1 privind corupția, că suntem independenți funcționali și avem autonomie în cadrul Parchetului General”, mai spunea el.

De asemenea, Bologa sublinia că doar procurorul ierarhic superior și șeful DNA au competența de a contesta deciziile emise de procurorii Direcției.

„De asemenea, în mod expres, se prevede că numai procurorul ierarh superior și numai procurorul șef DNA poate infirma soluțiile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. AM ȚINUT SĂ PRECIZEZ ACEST LUCRU PENTRU A VĂ ASIGURA ȘI PE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CETĂȚENI CĂ DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PĂSTREAZĂ FORȚA DE ACȚIUNE și autonomia și asta înseamnă CĂ O SĂ NE PĂSTRĂM ȘI EFICIENȚA ÎN INVESTIGAȚIILE NOASTRE”,

În aceeași dezbatere, Bologa mai spunea că Poliția Judiciară rămâne sub autoritatea exclusivă a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, un factor esențial pentru eficiența instituției.

„De asemenea, pentru a înlătura orice discuție, orice suspiciune, vreau să vă spun că Poliția Judiciară a Direcției Naționale Anticorupție rămâne la Direcția Națională Anticorupție. Poliția Judiciară este subordonată doar procurorilor Direcției Naționale Anticorupție și acesta este și unul din motivele succesului pe care a avut Direcția Națională Anticorupție. Vreau să o repet și să se înțeleagă foarte bine! ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, ACTUALELE REGLEMENTĂRI NE PERMIT SĂ FUNCȚIONĂM ȘI SĂ FIM EFICIENȚI. Avem autonomie, avem independență, avem poliție judiciară și acest lucru este garantat de legile justiției, de legea de organizare judiciară și de legea privind statutul procurorilor și judecătorilor”, afirma fostul șef DNA.