Președintele CSM reclamă trei direcții periculoase în reforma Justiției

Modificarea legilor justiției are, conform președintelui CSM Liviu Odagiu, trei ținte principale: înlocuirea persoanelor aflate în funcții de conducere în sistemul judiciar, schimbarea modului în care acestea sunt numite și desființarea principiului separării carierelor, potrivit Clujust.

„În primul scop, schimbarea persoanelor care ocupă legitim funcții de conducere în sistemul judiciar. Cel de-al doilea: schimbarea modului de desemnare a acestor persoane. Iar cel de-al treilea: anularea principiului separării carierelor”, a afirmat președintele CSM.

Judecătorul Liviu Odagiu, în debutul mandatului său, a vorbit despre atacurile asupra Justiției de anul trecut și a anunțat că a solicitat direcțiilor de specialitate ale CSM să întocmească un raport privind aceste situații, care va fi analizat la următoarea ședință pentru a stabili dacă independența sistemului judiciar a fost afectată.

„Alături de dumneavoastră, am asistat pe parcursul anului trecut la o campanie continuă și mereu ascendentă de decredibilizare a puterii judecătorești”, a arătat acesta.

Potrivit judecătorului, o parte a clasei politice a susținut constant această campanie, folosind presa și rețelele sociale pentru a promova idei care au pornit de la necesitatea reformării pensiilor magistraților și au ajuns, în final, la modificarea legilor justiției.

„De la cuantumul nesimțit al pensiilor de serviciu, de la vârsta fragedă de pensionare a magistraților, discuțiile din spațiul public au avansat rapid spre cele trei scopuri anterior enunțate.

De la caracterul echitabil sau nu al pensiilor, de la vârsta ridicată sau scăzută de pensionare, am ajuns astăzi, în mai puțin de un an, să vorbim despre concepte precum ”corupție sistemică” sau ”abuzuri sistemice”, a adăugat Liviu Odagiu.

Odagiu a subliniat că, în decursul anului trecut, CSM a răspuns constant acestor acuzații și a explicat importanța independenței justiției, adoptând în mare parte o poziție defensivă.

„Atitudinea Consiliului a fost mai degrabă una defensivă și, în puține cazuri, una cu adevărat ofensivă”, a continuat judecătorul.

În contextul discuțiilor recente despre un posibil comitet pentru modificarea rapidă a legilor justiției și despre necesitatea unui referendum în rândul magistraților, el a apreciat că este nevoie de o analiză obiectivă a modului în care aceste atacuri s-au derulat.

„De aceea, vreau să vă anunț atât pe dumneavoastră, cât și pe colegii noștri care ne privesc, că am rugat direcțiile de specialitate ale Consiliului să întocmească un material centralizat în care să prezinte, pe cât posibil exhaustiv, evoluția în timp a manifestărilor îndreptate împotriva puterii judecătorești pe parcursul anului 2025”, a arătat președintele CSM.

Judecătorul Liviu Odagiu a anunțat că materialul realizat de direcțiile de specialitate ale CSM va fi analizat la următoarea ședință de secție, unde va fi evaluat dacă independența judecătorilor a fost afectată în 2025. În cazul unui răspuns afirmativ, Consiliul va fi obligat să identifice măsuri pentru a proteja atât independența sistemului judiciar, cât și pe cea a fiecărui magistrat.

Odagiu a mai spus că raportul va fi finalizat la începutul săptămânii viitoare și pus la dispoziția membrilor, urmând ca ședința următoare să fie dedicată unei dezbateri deschise pe acest subiect.

„Însă, în ipoteza unui răspuns afirmativ, consider eu că ne revine obligația de a identifica căile prin care atât independența efectivă a puterii judecătorești, cât și independența reală a fiecărui judecător vor trebui a fi garantate de Consiliu”, a explicat judecătorul.