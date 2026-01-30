Rata șomajului în decembrie 2025, neschimbată față de noiembrie

Rata șomajului în România a rămas stabilă în decembrie 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Ajustată sezonier, rata șomajului a fost de 6%, aceeași valoare înregistrată și în luna noiembrie 2025, evidențiind o perioadă de stabilitate pe piața muncii.

Numărul total al persoanelor fără loc de muncă, cu vârste între 15 și 74 de ani, a fost estimat la 493.700 în decembrie 2025, identic cu cel din luna precedentă și în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior, când INS raportase 462.700 de șomeri.

Această ușoară creștere anuală reflectă dinamica structurală a pieței muncii, în condițiile în care anumite sectoare economice se adaptează mai lent la cererea de angajați.

Analiza pe sexe arată că femeile se confruntă cu un șomaj ușor mai ridicat decât bărbații, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale. Astfel, rata șomajului la bărbați a fost de 5,9%, în timp ce la femei a urcat la 6,1%. Această discrepanță reflectă, în parte, provocările persistente de integrare a femeilor pe piața muncii și diferențele de oportunități între sexe.

Un aspect deosebit de important rămâne nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor. În perioada iulie – septembrie 2025, rata șomajului pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani a atins 26,9%, semnalând dificultățile persistente ale acestei categorii în accesarea primelor locuri de muncă și integrarea în câmpul profesional.

În ceea ce privește populația adultă, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului pentru luna decembrie 2025 a fost estimată la 4,6%.

Valorile au fost aproape egale între sexe: 4,6% la bărbați și 4,5% la femei. Persoanele adulte reprezintă astfel 72,1% din totalul șomerilor, subliniind faptul că, deși șomajul tinerilor este alarmant, majoritatea persoanelor fără loc de muncă se regăsesc în categoria de vârstă activă 25-74 ani, potrivit Institului Național de Statistică. Locuri de muncă disponibile există în majoritatea orașelor mari.