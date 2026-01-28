Economie

BNR: Economiile românilor cresc numeric, însă pierd din valoare reală

BNR: Economiile românilor cresc numeric, însă pierd din valoare realăBNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea
Datele publicate de Banca Națională a României indică o creștere consistentă a banilor aflați în circulație, însă acest avans nu se reflectă într-o accelerare a creditării economiei. În același timp, inflația continuă să diminueze valoarea reală a sumelor existente în sistem.

Inflația șterge câștigurile reale, anunță BNR

Analiza BNR privind situația monetară de la finalul lunii decembrie 2025, comparativ cu luna anterioară și cu decembrie 2024, arată că volumul total al banilor din economie a urcat la aproape 795 de miliarde de lei. Față de noiembrie, masa monetară a crescut cu 3,5%, iar raportat la finalul anului precedent, avansul a depășit 7%.

Privită însă prin prisma inflației, creșterea masei monetare se estompează, întrucât puterea de cumpărare a banilor s-a redus. Datele BNR arată că, deși circulă mai multe lichidități, creditarea rămâne anemică.

Soldul creditului neguvernamental, care include împrumuturile acordate populației și companiilor, a ajuns la 447,3 miliarde de lei, în creștere cu doar 0,1% față de noiembrie, iar în termeni reali se situează sub nivelul din decembrie 2024.

Statul se împrumută mai rapid decât economia

Împrumuturile în lei au consemnat o scădere ușoară, de 0,6% față de luna anterioară, în timp ce creditele în valută au crescut cu 1,6%, în special în cazul firmelor, care par tot mai reticente față de finanțarea în moneda națională.

În paralel, statul a accelerat ritmul împrumuturilor. Creditul guvernamental a urcat la aproape 280 de miliarde de lei, cu 6% peste nivelul din noiembrie și cu aproape 12% mai mult față de decembrie 2024, o parte semnificativă a resurselor din sistemul bancar fiind direcționată către finanțarea deficitului public.

Economisirea continuă, dar valoarea reală scade

Pe segmentul economisirii, populația și companiile au continuat să constituie depozite. La finalul lunii decembrie 2025, acestea au ajuns la aproape 676 de miliarde de lei, în creștere cu 4,1% față de noiembrie și cu 6,9% comparativ cu decembrie 2024, potrivit BNR.

Ajustată însă cu inflația, această evoluție își pierde din substanță, valoarea reală a economiilor fiind mai mică decât în urmă cu un an. Depozitele în valută au avansat într-un ritm mai alert decât cele în lei, cu o creștere anuală de peste 12%, față de aproximativ 4,5% în cazul depozitelor în moneda națională, semn că economisirea în valută rămâne preferată într-un context dominat de inflație și incertitudine economică.

