Guvernul Republicii Moldova amână începutul zilei de lucru și mută orele de școală online din cauza poleiului

Republica Moldova. Din cauza coondițiilor meteorologice, Guvernul Republicii Moldova a decis modificarea temporară a programului de lucru și a modului de desfășurare a procesului educațional. În următoarele săptămâni, ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 9:00, iar acolo unde este posibil, instituțiile vor fi transferate în regim online, pentru a reduce deplasările și riscurile asociate poleiului persistent și ghețușului.

Decizia a fost anunțată de premierul Alexandru Munteanu în contextul unei mobilizări extinse a instituțiilor statului, pe fondul unui număr ridicat de accidente, traumatisme și avarii în rețelele de transport și energie electrică, înregistrate pe întreg teritoriul țării.

Premierul a declarat că instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru menținerea funcționării serviciilor esențiale și pentru protejarea siguranței cetățenilor, subliniind că responsabilitatea individuală rămâne esențială în această perioadă.

„Mulțumesc tuturor echipelor din teren salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în condiții dificile. Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Aveți grijă de cei din jur familie, prieteni, vecini în special de persoanele vulnerabile, respectați recomandările autorităților și evitați riscurile inutile”, a transmis Alexandru Munteanu într-o postare publicată pe Facebook.

Șeful Executivului a subliniat că deciziile luate urmăresc limitarea expunerii populației la pericolele generate de condițiile meteo extreme, fără a bloca funcționarea statului.

Datele prezentate de autorități arată amploarea impactului asupra sistemului educațional. Potrivit bilanțului oficial, 265 de instituții de învățământ funcționează în regim online, 54 activează în format mixt, iar 202 instituții au decis recuperarea orelor de studii la o dată ulterioară. Alte 614 instituții continuă procesul educațional cu prezență fizică, în condiții monitorizate permanent.

Autoritățile precizează că aceste decizii sunt luate la nivel local, în funcție de starea drumurilor, accesul elevilor și profesorilor, precum și de siguranța infrastructurii școlare.

Pentru menținerea circulației și prevenirea accidentelor, Administrația Națională a Drumurilor a mobilizat 115 autospeciale, care au împrăștiat peste 1.075 de tone de sare tehnică și aproape 300 de tone de material antiderapant pe drumurile naționale și regionale.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit cu 91 de autospeciale și 319 angajați, implicați în acțiuni de prevenire și lichidare a consecințelor situațiilor excepționale generate de polei, căderi de arbori și blocaje de trafic.

Autoritățile au atras atenția și agenților economici asupra obligației de a curăța și întreține teritoriile adiacente sediilor pe care le gestionează.

Consecințele directe ale condițiilor meteo extreme sunt reflectate într-un bilanț medical îngrijorător. Peste 2.700 de persoane au solicitat asistență medicală urgentă, iar mai mult de 1.200 de persoane, inclusiv 263 de copii, au fost transportate la spital.

De asemenea, în urma a 11 accidente rutiere înregistrate în această perioadă, 15 pacienți adulți au fost spitalizați, autoritățile medicale avertizând asupra riscului crescut de traumatisme cauzate de alunecări și coliziuni pe carosabilul acoperit de gheață.

Condițiile meteo au afectat grav și rețelele de distribuție a energiei electrice. Operatorii de sistem continuă lucrările de remediere, în condițiile în care mii de consumatori rămân temporar fără curent.

În zona Centru-Sud, operatorul ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a raportat că 12 localități sunt parțial afectate, cu 4.457 de utilizatori deconectați. În nordul țării, „RED-Nord” a anunțat deconectări neprogramate care au afectat 16.408 utilizatori.

Autoritățile au confirmat că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională sunt pregătite să intervină, la solicitare, în cele mai afectate sau periculoase zone, pentru sprijinirea autorităților publice locale și protejarea populației.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile se vor menține condiții favorabile pentru formarea ghețușului, fără schimbări esențiale ale vremii. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările neesențiale și să manifeste prudență maximă, atât la volan, cât și ca pietoni.