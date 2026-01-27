Țara sub gheață. Poleiul paralizează transportul, lasă localități fără lumină și umple spitalele din Republica Moldova. Video/foto

Republica Moldova. Condițiile meteorologice extreme, caracterizate prin ploi cu gheață și formarea persistentă a poleiului, au provocat perturbări majore în Republica Moldova, afectând grav transportul rutier, rețelele de energie electrică, sistemul medical și activitatea instituțiilor de învățământ.

Autoritățile au anunțat suspendarea temporară a mai multor rute interurbane din nordul țării, în timp ce circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate sporită.

Poliția Națională a informat că, din motive de siguranță, a fost sistată circulația curselor pe direcțiile Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și Râșcani–Chișinău. Măsura a fost luată pentru a preveni accidentele rutiere și a proteja pasagerii și conducătorii auto.

Administrația Națională a Drumurilor avertizează că situația rămâne extrem de dificilă, întrucât stratul de gheață se reface rapid pe carosabil, chiar și după intervenții repetate. În unele zone, utilajele nu pot acționa mecanizat, iar lucrările de combatere a lunecușului sunt realizate manual.

„Sunt înregistrate ploi cu gheață care determină formarea unui strat dens de polei, făcând imposibilă circulația și urcarea pantelor”, avertizează reprezentanții AND.

Pe parcursul nopții, au fost mobilizate 115 utilaje speciale și 175 de muncitori rutieri. Au fost împrăștiate peste 1.000 de tone de sare tehnică și 290 de tone de material antiderapant. Totodată, au fost recepționate 55 de sesizări prin serviciul 112, precum și apeluri din partea INSP și IGSU pentru intervenții de urgență.

Circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată temporar atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Potrivit Poliției, interdicția va rămâne în vigoare până la ameliorarea condițiilor meteo, fiind o măsură de prevenire a accidentelor grave și de asigurare a siguranței rutiere.

Șoferilor li se recomandă să evite deplasările până la reluarea circulației, să respecte indicațiile polițiștilor de patrulare și ale autorităților competente și să urmărească informările oficiale privind regimul de circulație la frontieră.

Totodată, autoritățile de la frontieră solicită ca vehiculele de mare tonaj să staționeze pe marginea dreaptă a carosabilului, în zonele indicate, pentru a evita blocarea traficului și accidentele rutiere.

Poliția de frontieră asigură șoferii de camioane că vor fi informați din timp despre drumurile impracticabile sau cu risc crescut din cauza ghețușului.

Poleiul și ghețușul au provocat avarii semnificative și în rețelele de distribuție a energiei electrice. Ministerul Energiei anunță că, în dimineața zilei de 27 ianuarie, mai multe localități din țară au rămas parțial sau total fără curent electric, din cauza ruperii conductoarelor, căderilor de arbori și piloni.

În zona Centru-Sud, operatorul „Premier Energy Distribution” a raportat că 12 localități sunt afectate, cu 4.457 de consumatori deconectați. Cei mai mulți se află în localitățile Molovata, Rîșcova, Ohrincea, Ștețcani, Oxentea, Miclești, Bolohan și Mărcăuți, raionul Criuleni.

În nordul țării, operatorul „RED-Nord” a informat despre deconectări neprogramate care afectează 16.408 utilizatori, dintre care 9.181 sunt fără electricitate încă din seara zilei de 26 ianuarie, ca urmare a depunerilor masive de chiciură și a căderilor de arbori.

Situația critică de pe străzi s-a reflectat dramatic și în sistemul medical. Într-o singură zi, 374 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă, acuzând traumatisme cauzate de alunecările pe gheață, un record absolut în istoria instituției.

Dintre pacienți, 284 au suferit căzături, iar 239 au fost consultați de medicul traumatolog. 48 de persoane au necesitat spitalizare, iar 175 au fost gipsate. Alte 21 de persoane au ajuns la spital cu fracturi deschise și au fost supuse intervențiilor chirurgicale de urgență. Totodată, 45 de pacienți au suferit traumatisme neurochirurgicale, dintre care 10 au fost internați.

În contextul situației excepționale, IMU a suplimentat personalul medical pentru a face față fluxului crescut de pacienți.

Condițiile meteo au determinat și suspendarea activității educaționale. Instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău nu activează nici marți, 27 ianuarie 2026, pentru toate clasele I–XII. Decizia a fost luată de autoritățile municipale, în contextul riscului major de alunecare și traumatisme.

În alte localități din țară, cursurile sunt suspendate sau se desfășoară online, în funcție de situația meteo locală. Lecțiile urmează să fie recuperate ulterior, conform unor programe care vor fi comunicate suplimentar.

Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările neesențiale, să manifeste prudență sporită la volan și pe jos și să respecte recomandările oficiale, avertizând că riscul de polei și ghețuș rămâne ridicat și în următoarele ore.