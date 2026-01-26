Poleiul face victime în lanț. Accidente grave, un polițist decedat și zeci de răniți pe drumuri și trotuare

Republica Moldova. Condițiile meteorologice nefavorabile continuă să provoace incidente grave în mai multe regiuni ale țării. La intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială implicată în lucrări de întreținere a drumurilor a derapat de pe carosabilul alunecos și a fost proiectată în șanțul de pe marginea traseului.

În urma impactului, două persoane aflate în vehicul au suferit traumatisme și au fost transportate de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Potrivit informațiilor preliminare, starea victimelor este monitorizată de medici.

Un alt accident, mult mai grav, a fost înregistrat în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, în raionul Fălești. Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel, când, din cauza poleiului format pe carosabil, a pierdut controlul volanului și s-a tamponat violent într-un copac.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă, în pofida eforturilor depuse de medici, acesta a decedat la scurt timp, în secția de terapie intensivă.

În autoturism se afla și soția sa, în calitate de pasageră. Femeia a fost descarcerată de echipele de intervenție și primește îngrijiri medicale.

Între timp, Poliția avertizează că numărul persoanelor rănite este în creștere constantă, atât în urma accidentelor rutiere, cât și din cauza căzăturilor pe gheață. Tot mai mulți cetățeni ajung la spital cu fracturi, contuzii și alte traumatisme, după ce alunecă pe străzi și trotuare acoperite de polei.

Inspectoratul General al Poliției anunță că angajații săi sunt mobilizați în teren și monitorizează permanent situația.

„Polițiștii sunt în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și oferă ajutor persoanelor aflate în dificultate, pentru prevenirea incidentelor și menținerea siguranței publice”, se arată în comunicatul Poliției emis luni, 26 ianuarie.

În acest context, oamenii legii vin cu un set de recomandări. Administratorii de blocuri sunt îndemnați să curețe și să presare material antiderapant pe trotuare, scări, parcări și căile de acces. Locatarii sunt rugați să parcheze doar în locuri sigure, fără a bloca accesul autospecialelor de intervenție.

Un apel special este adresat părinților, în condițiile în care cursurile au fost suspendate, iar copiii petrec mai mult timp afară.

„Recomandăm părinților să monitorizeze copiii și să evite ieșirea acestora în spații nesigure, pentru a preveni accidentele”, precizează Poliția.

Pietonii sunt îndemnați să fie extrem de prudenți, să evite zonele periculoase și să traverseze strada doar după ce se asigură că șoferii le cedează trecerea. Șoferilor li se recomandă să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să adapteze stilul de conducere la condițiile de drum.

Din cauza condițiilor meteorologice dificile, școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, 26 ianuarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a precizat că decizia a fost luată în contextul formării poleiului și în urma recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării.

„În aceste circumstanțe, ținând cont de recomandările ministerului de resort, am decis împreună ca elevii să rămână acasă”, a declarat edilul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Autoritățile municipale dau asigurări că lecțiile vor fi recuperate pe parcursul fiecărui semestru.

Ministerul Energiei avertizează că vremea nefavorabilă poate provoca dificultăți în funcționarea rețelelor electrice. Precipitațiile și poleiul pot duce la rupturi de conductoare, avarii la piloni și îngreunarea accesului echipelor de intervenție, în special în localitățile rurale.

Cetățenii sunt îndemnați să evite apropierea de cabluri electrice căzute la pământ și să anunțe imediat operatorii de distribuție sau serviciile de urgență. În caz de întreruperi de curent, se recomandă deconectarea aparatelor electrocasnice sensibile.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul zilei se vor înregistra precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Izolat se va forma ceață și polei, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, mai ales pe timp de noapte și dimineața.

În ultimele 24 de ore, drumarii au intervenit în 32 de raioane, fiind împrăștiate 829 de tone de sare și 92 de tone de material antiderapant, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.