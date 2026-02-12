Românii nu sunt pregătiți pentru cheltuielile neprevăzute. Cât de expuse sunt familiile. Studiu

Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, în creștere cu 5% la nivel național, potrivit unui studiu realizat de MIR Research la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Analiza, bazată pe cele mai recente date centralizate pentru anul 2024, arată că o familie ar avea nevoie, în medie, de încă aproximativ 165.400 lei pentru a face față unei situații dificile, diferența reprezentând decalajul dintre resursele disponibile și nevoile reale.

Datele indică o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește capacitatea populației de a gestiona evenimente neprevăzute, precum pierderea veniturilor din cauza unor probleme de sănătate, accidente sau decese. Creșterea acestui deficit reflectă o presiune tot mai mare asupra stabilității financiare a gospodăriilor.

„Creşterea deficitului de protecţie financiară arată că populaţia României este din ce în ce mai expusă în faţa riscurilor majore. Pentru a schimba această realitate, este nevoie de o serie de măsuri – de la educaţie şi prevenţie, până la extinderea accesului la soluţii de protecţie financiară, precum asigurările de viaţă şi de sănătate. În acest context, introducerea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă şi majorarea celor aferente asigurărilor de sănătate sunt instrumente esenţiale pentru stimularea protecţiei financiare a populaţiei”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general UNSAR, organizaţia care a iniţiat platforma ABS - Alianţa pentru BunăStare.

În același timp, există și semne pozitive în piață. Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, numărul polițelor de asigurare de viață a depășit 2,2 milioane, ceea ce reprezintă o creștere de 8% comparativ cu primele nouă luni din 2024.

„Reducerea deficitului de protecţie nu se poate face izolat. Este nevoie de parteneriat între industrie, autorităţi, mediul privat şi societatea civilă, astfel încât protecţia financiară să devină o componentă firească a bunăstării. Un prim pas esenţial este educaţia financiară, care îi ajută pe oameni să înţeleagă riscurile reale la care sunt expuşi şi să ia decizii informate pentru protejarea veniturilor şi a familiilor lor”, a declarat Roxana Băluţă, specialist asigurări de viaţă şi sănătate & coordonator programe UNSAR.

UNSAR, înființată în 1994, reprezintă 22 de companii din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, care dețin peste 90% din piața locală. Organizația are ca obiectiv reprezentarea intereselor asigurătorilor, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ și susținerea dezvoltării sustenabile a sectorului, atât în plan național, cât și internațional. Din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.

Potrivit datelor din piață, asigurătorii din România plătesc despăgubiri în valoare de aproximativ 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.