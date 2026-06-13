Natalitatea a început să scadă accelerat după 2007. Un nou studiu explică motivele

Natalitatea se află în declin în numeroase state dezvoltate, iar cercetătorii încearcă de ani de zile să identifice factorii care au contribuit la această tendință. Un nou studiu realizat în Statele Unite sugerează că răspândirea smartphone-urilor după 2007 ar putea explica o parte importantă din scăderea natalității observată în ultimii ani, potrivit CNN.

Un studiu realizat în Statele Unite sugerează că apariția smartphone-urilor și extinderea rapidă a accesului la internet mobil ar putea avea legătură cu scăderea accelerată a natalității observată după 2007. Cercetarea, realizată de specialiști de la Middlebury College și Biroul Național de Cercetare Economică, indică faptul că zonele în care telefoanele inteligente au fost adoptate mai repede au înregistrat și cele mai mari scăderi ale ratei fertilității.

Scăderea numărului de nașteri este analizată de ani de zile de economiști, sociologi și specialiști în politici publice, care încearcă să identifice factorii responsabili pentru acest fenomen.

De-a lungul timpului au fost avansate numeroase explicații, de la costurile tot mai ridicate asociate creșterii copiilor și utilizarea pe scară largă a metodelor contraceptive până la diverse schimbări sociale și economice.

Noua cercetare aduce însă în discuție un element care a schimbat profund comportamentul generațiilor tinere: smartphone-ul.

Potrivit autoarei principale a studiului, Caitlin Myers, economist la Middlebury College și la Biroul Național de Cercetare Economică, anul 2007 a reprezentat un moment important în evoluția natalității din Statele Unite.

În același an în care Apple a lansat primul iPhone pe piața americană, economia mondială intra în perioada cunoscută drept Marea Recesiune.

„Inițial, am presupus cu toții că era vorba de recesiunea globală. Se știe de mult timp că natalitatea este prociclică, așa că opinia generală era că va reveni la normal. Apoi am avut o redresare economică fără copii”, a spus ea.

Cercetătoarea a observat că generația care a crescut odată cu smartphone-urile avea comportamente diferite față de generațiile anterioare, inclusiv în ceea ce privește relațiile sociale și viața personală.

Unul dintre colaboratorii studiului, Ezekiel Hooper, a remarcat diferențele dintre propria generație și frații săi mai mici, care au crescut într-o lume dominată de dispozitive mobile. Acesta a observat că o mare parte dintre interacțiunile sociale au început să se desfășoare prin intermediul ecranelor, în detrimentul contactului direct.

„Nicio șansă de a avea un copil”, a spus el, referindu-se la modul în care comunicarea digitală a înlocuit tot mai mult întâlnirile față în față.

Observațiile sale privind natalitatea au stat la baza unei cercetări privind relația dintre extinderea smartphone-urilor. Pentru realizarea studiului, cercetătorii au urmărit extinderea rețelei mobile AT&T, operatorul care oferea inițial acces la iPhone în Statele Unite. Datele privind acoperirea rețelei au fost comparate cu evoluția ratelor de fertilitate din diferite regiuni între anii 2007 și 2011.

Rezultatele au arătat că zonele în care accesul la smartphone-uri a fost disponibil pentru peste 90% din populație au înregistrat o scădere mai accentuată a natalității decât regiunile unde acoperirea era redusă.

Diferențele au fost deosebit de evidente în cazul adolescenților. În regiunile cu acces extins la smartphone-uri, rata natalității în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 19 ani a scăzut cu aproximativ 26% între 2007 și 2011. În zonele cu acces limitat, reducerea a fost de aproximativ 14%.

Și în categoria femeilor cu vârste între 20 și 29 de ani au fost observate diferențe importante. Rata natalității a scăzut cu 15% în județele cu acces larg la smartphone-uri, comparativ cu 10% în cele unde utilizarea dispozitivelor inteligente era mai redusă.

În cazul femeilor cu vârste între 30 și 39 de ani, cercetătorii au identificat o diminuare mai redusă a ratei natalității în zonele cu acces extins la tehnologie.

Pe baza datelor analizate, autorii studiului estimează că răspândirea rapidă a smartphone-urilor ar putea explica între o treime și jumătate din scăderea generală a fertilității înregistrată în Statele Unite în perioada 2007-2011.

Cercetătorii consideră că tehnologia a schimbat modul în care oamenii își petrec timpul, interacționează și își construiesc relațiile personale.

Concluziile studiului nu elimină influența altor factori economici și sociali, însă sugerează că apariția smartphone-ului ar putea reprezenta una dintre schimbările majore care au influențat evoluția natalității în ultimii ani.