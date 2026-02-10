Dezvăluiri despre tragedia familiei Poroineanu în Evenimentul Istoric Nr. 95

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Născut în 1843, la Târgovișe, Constantin Poroineanu a murit la Caracal pe 15 septembrie 1908. A fost unul din marii proprietari funciari din Romanați, numele istoric al părții de dincoace de Olt „oltenești” a actualuui județ Olt. În tinerețe, la Paris a trăit o poveste scurtă de dragoste cu o femeie frumoasă. A revenit în România fără să știe că iubita sa rămăsese însărcinată. Este una din multele legende care nu urmăresc întotdeauna adevărul istoric. În țară, Constantin Poroineanu s-a ocupat de moșiile sale din Romanați. După tată, descindea dintr-o familie din Poroina Mare Mehedinți. Tatăl său a avut funcții de administrator de stat în Romanați, Teleorman, Râmnicu Sărat, Dâmbovița.

Fiul său s-ar fi căsătorit cu o franțuzoaică orfană de tată, deși informația nu este întru-totul confirmată. Când cei doi au venit în țară, Constantin Poroineanu ar fi avut un șoc, văzând cât de bine semăna tânăra cu iubita lui din tinerețe. S-a aflat că fiul și iubita lui erau frați după tată. Fiul lui Poroineanu nu a rezistat și la finalul verii lui 1908, spun mai multe versiuni, el și-ar ucis iubita care îi era și soră și s-ar sinucis.

O altă variantă, considerată mai apropiată de adevăr este aceea că, de fapt, cei doi aflând că sunt frate și soră nu s-au căsătorit niciodată, au rămas prieteni până la moartea ei. Fiul s-ar fi sinucis de dorul surorii sale la vreo doi-trei ani după moartea surorii sale care-i devenise doar temporar iubită și apoi o prietenă de-o viață. Așadar, ea ar fi murit prin 1905-1906. Constantin Poroineanu s-ar fi stins îndurerat de pierderea celor doi, în 1908, Arhivele Naționale nedocumentând teza sinuciderii sale.

Pe 14 septembrie 1908, Constantin Poroineanu și-a făcut testamentul. Între timp, construise monumentul copiilor săi din Cimitirul Bellu. A cerut ca averea sa să fie folosită în scopuri caritbile. Legendele urbane spun că el s-ar fi sinucis pe 15 septembrie 1908, dar nici această afirmație nu este pe deplin atestată documentar! Niciun ziar contemporan nu dă această teză, deși lângă articolul cu moartea lui Poroineanu care era și deputat, apar știri cu sinucideri! Sinuciderea unui om politic ar fi produs senzație și asta n-ar fi scăpat presei de atunci cum nu ar fi scăpat nici presei de astăzi! Constantin Poroineanu, cel mai probabil, decedat datorită suferinței puternice cauzate de cele două decese a fost înmormântat în Parcul Central Poroineanu din Caracal. A lăsat în testament, ca de ziua numelui să i se facă o slujbă la mormânt, în tradiția ortodoxă a pomenirii morților. Ori, un om care are de gând să se sinucidă știe că încalcă preceptele creștine și nu se mai preocupă de ce se întâmplă cu sufletul său după moarte. Tradiția pomenirii anuale este respectată cu sfințenie de Primăria Caracal!

În Cimitirul Bellu, o adevărată necropolă a Capitalei, în fapt și pe drept considerat un muzeu în aer liber, se află o varietate de opere remarcabile. Printre acestea, la figura 18B, lîngă aleea principală, iese în evidență un impresionant monument din marmură, bronz și granit, operă a lui Raffaello Romanelli. El reprezintă tragedia unui tată, un mare proprietar muntean, născut la Târgoviște și mort la Caracal. Monumentul este o alegorie, în care Constantin Poroineanu ar fi bărbatul sculptat în genunchi jelind. După alte surse, mai aproape de realitate, se spune că monumentul i-ar reprezenta pe fiica moartă a lui Poroineanu și pe fiul care a îngenuncheat lângă sora sa moartă îndurerat.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.95, Ianuarie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.