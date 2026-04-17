Bolojan, înainte de votul din PSD: Nu demisionez, îmi asum răspunderea. Vor un premier marionetă

Priemierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu va demisiona din funcția de premier chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic, în contextul în care social-democrații urmează să decidă luni, 20 aprilie, dacă rup coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu, că actuala criză are la bază o combinație de factori politici și economici, acuzând lipsa de asumare a deciziilor privind reducerea deficitului. El a criticat în mod direct PSD, pe care îl acuză de „joc dublu” și de încercarea de a evita costurile politice ale măsurilor adoptate.

„Explicația pentru declanșarea crizei are trei componente. Prima e fuga de răspundere, pentru că trebuie luate decizii grele pentru scăderea deficitului. Dar deciziile au fost luate la comun. Cei care dau sfaturi despre cum trebuie scăzut deficitul trebuie întrebați de ce nu au avut curajul să și le asume în trecut. Eu am văzut acest comportament mincinos, acest joc dublu al PSD, prin care au participat la decizie, dar s-au derobat de costuri. Retorica din ultima perioadă e că există o cămară pe care premierul nu o deschide, nu vrea să facă lucruri bune. Din păcate, cămara e goală, am consumat alimentele anii trecuți

Al doilea motiv e de tip politic: politica cinică. Sacrifici interesul României pentru interese de partid. PSD a fost mulți ani în guvernare, dar unii din conducerea PSD se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40%, dar nu mai au 40%. Dintr-un astfel de orgoliu politic suprdimensionat peste anvelopa politică se trezesc că vor un premier marionetă. Cei care mă știu, știu că nu am permis acest lucru. Criza e ca și cum îți descoperi casa fără țigle”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul interviului.

După o perioadă în care a evitat criticile directe, liderul PNL a lansat primul atac dur la adresa PSD și a strategiei acestuia.

„S-ar dori probabil să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a descris PSD drept un partid dominat de un „orgoliu politic supradimensionat” și a spus că își asumă responsabilitatea într-un moment pe care îl consideră critic.

„Eu îmi asum răspunderea. Gândiți-vă că această criză care se prefigurează e ca și când te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemne pentru a reface acoperișul”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a susținut că înlocuirea sa nu ar rezolva problemele și ar crea un blocaj decizional.

„Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ce trebuie pentru țară. Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, nu aș avea o problemă să plec. Dar știu că nu se va întâmpla asta. Dacă ar veni un nou premier, cât timp i-ar mai lua PSD-ului să inventeze noi probleme?”, a spus premierul.

El a acuzat PSD că urmărește transformarea PNL într-un partid „de tip obedient”.

„Atunci când conducerea unui partid nu e decisă, când deciziile nu se iau în birourile acelui partid, ci la alt partid, înseamnă că există doar un partid anexă. Au mai fost astfel de situații și cei care au fost cu viitor politic”.

„Cât timp sunt președintele PNL acest partid va rămâne unul relevant. Un partid care încurajează munca, respectă inițiativa privată”, susține Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că PSD ar fi încercat inițial să creeze tensiuni între PNL și USR, iar ulterior și-a îndreptat criticile asupra sa.

„PSD după ce nu au reușit să creeze falii cu USR, s-a mutat asupra premierului Bolojan. Este evident că a cere înlocuirea premierului pe care-l propune alt partid înseamnă să te interferezi în decizia acelui partid și acel partid nu mai are viitor. Și eu îmi doresc ca PNL să rămână un partid relevant”, a declarat Bolojan.

Premierul a spus că motivele pentru care este vizat țin de măsurile adoptate în mandat.

„Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Vă dau niște exemple. Prăduirea bugetului se poate face în multe feluri. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante, cum ar fi Eximbank, care nu vor mai fi returnate, înseamnă că acei bani nu se întorc. Când vrei să ai energie ieftină pentru țară, dar permiți ca accesul în sistemul energetic să fie blocat de hârtii, nu te poți racorda astăzi la sistemul nostru pentru că am emis prea multe hârtii, de 10 ori peste capacitatea noastră”, a explicat el.

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD urmează să voteze pe 20 aprilie dacă îi retrag sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, în cadrul consultării interne anunțate de Sorin Grindeanu încă din decembrie.

Liderii social-democrați se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului.

În cazul în care premierul nu își va da demisia până la ședința de Guvern care are loc, de regulă, joia, unul dintre scenariile analizate de PSD este retragerea miniștrilor din Guvern, fără a-i retrage pe secretarii de stat sau prefecți.

În paralel, liderii PSD au început să publice mesaje pe Facebook prin care numără zilele până la votul intern privind continuarea sau încetarea susținerii pentru premierul Ilie Bolojan.